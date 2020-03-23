

◆盤勢分析

1. 紐約州升級居家防疫命令、油價走勢反轉，美元走強。儘管美國聯準會上週五宣布新的貨幣刺激措施，將擴大資產收購計畫，納入市政債券，卻未緩解投資人的擔憂。上週五美股下跌，跌幅介於 3.18 至 4.55％，美股四大指數短期震盪。APPLE 下跌 6.35%，台積電 ADR 上漲 1.46%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 8,523 點至 8,800 點，壓力為 9,400 點至 9,500 點。

（3）技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超賣區，反彈有機會延續。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 105 點附近，壓力為 115 點左右，KD 技術指標開口收斂，9 日 K 值位處超賣區，有機會持續反彈。近期法人著墨較深的族群包括半導體、記憶體、5G、PCB、生技 / 防疫等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站穩十年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

5. 台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

6. 亞馬遜（Amazon）再度推出新版智慧影像門鈴產品 Ring Video Doorbell 3／3 Plus，主打日漸擴增的物聯網安防市場。法人指出，亞馬遜推出的影像門鈴裝置中的 CMOS 影像感測器（CIS 元件）由原相（3227）拿下，將可望挹注原相上半年業績成長。

7. 晶片大廠 2454 聯發科於 20 日宣布，為維護公司信用與股東權益，將實施庫藏股，預計從 23 日起實施，截止日為 5 月 22 日，預計買回 1.59 萬張，買回區間價格為 301 至 452 元，若股價低於價格區間下限，將繼續買回。

8. 銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、聯茂（6213）去年每股獲利同寫新猷，台光電全年賺逾一個股本，規劃每股配息 6 元，創新高；聯茂去年每股純益 8.13 元，該公司雖尚未宣布去年度盈餘分配，市場看好，聯茂去年獲利成長，配息水準也將相當可觀。

