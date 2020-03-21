疫情下的電商大贏家momo 富邦旗下毫不起眼的小公司如何「轉大人」？

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

這裡是台灣最大電商平台——momo 富邦媒體的北區自動化物流中心。從爆發新冠肺炎（武漢肺炎）疫情至今，倉儲裡的分貨機、快速揀貨系統就幾乎 24 小時沒停過，倉儲外的物流車隊也沒有休息，眼前這輛物流車才剛塞滿貨開出去，另一輛空車已經又駛入準備下一趟運送。

再看最新公布的財務數字，今年前 2 月 momo 營收比去年同期成長了 27％，整個疫情籠罩的 2 月單月更是大幅成長 4 成，光這 2 個月就賣了近 100 億元的貨，比起同業網家（PChome）前 2 月成長僅 15％，momo 不只因疫情讓業績大爆發，成長幅度更遠勝同業。

截至目前為止，momo 會員人數已經逼近 1100 萬名，等於接近一半的台灣人都已是 momo 會員，每個月至少都有 100 萬筆的訂單成交。

觀察 momo 一路的成長軌跡：營收從 2009 年跨越 100 億元之後，13 年飛越 200 億元、17 年 300 億元、18 年 400 億元，去年（19 年）營收正式跨入「500 億元俱樂部」。回顧過去 10 年，年平均成長率超過 2 成，已經是非常驚人的成長動能，但 momo 還有更遠大的目標，那就是 1000 億元大關！

坐穩台灣電商一哥的寶座，momo 早已無人能撼動，但誰知道，當年的 momo 從電視購物頻道起家，在富邦集團裡，只是一家微不足道的小公司；比起同集團裡的金控、電信，資本額動輒 1000 億元以上、每年獲利都是好幾百億元計，「公司太小，反而沒有大人管。」一位在 momo 資歷超過五年的員工說。

銅管仔車邊修邊上路 千億營收指日可待

「momo 是銅管仔車（台語，意指如破銅爛鐵的車子），邊開、邊修、邊上路。」富邦集團大家長蔡明忠不只一次這樣形容 momo，在 momo 平台上賣衛生紙、賣醬油、甚至賣粉餅，這大概是當年以產物保險為本、開創富邦集團的創辦人蔡萬才都難以想像的。

但蔡明忠的「銅管仔車」不是對 momo 的輕蔑，相反地，是對 momo 現在成績單的最大肯定。他的意思是，這個當年毫不起眼的小公司，沒有多加看顧，竟然自己長大了。

momo 如何做到？

一跨出 momo 位在台北內湖大樓的電梯，迎面就是一張大海報，上面寫著「『快』是唯一無法破解的招式」，意思是「天下武功，唯快不破」，下單快、出貨快、到貨要更快，速度，是決定電商經營的關鍵因素。

來源：《今周刊》 第 1213 期

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