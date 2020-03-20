美加州估未來8週56%民眾感染病毒 祭州令要求待在家中

美國加州州長 Gavin Newsom 週四 (19 日) 發布一項全州範圍命令，要求所有居民在武漢肺炎 (COVID-19) 流行期間「待在家裡」，只有在必要時才出門。此外，他也向國會要求 10 億美元的抗疫經費。

Newsom 表示，居家隔離並不是他的首選，但目前卻是必要的，這不會是長久狀態，但卻是現階段必須要做的。

Newsom 先前已致信川普指出，根據模型推算，未來 8 週加州居民可能有 56%(逾 2550 萬人) 感染，如果住院率為 20%，加州將需要新增近 2 萬個床位。他說，那將給現有人口造成深度焦慮，而且對衛生保健系統造成壓力。

他強調，「我們需要改變加州的曲線。」

根據此一命令，加州所有用餐的餐廳、酒吧和俱樂部、體育館和健身中心將關閉，也不允許公開活動和聚會。但是，基本服務將保持開放，例如藥房、雜貨店、外賣和送貨餐廳以及銀行。

Newsom 指出，如果人們改變行為，對醫院病房的需求會下降，感染的曲線也會改變。

截至週三晚間，加州已報告 699 例確診病例，在美國受害程度僅次於紐約及華盛頓州。

週一，舊金山灣區成為美國第一個發布「就地庇護」命令的地方縣市，這一命令持續到 4 月 7 日。洛杉磯市市長 Eric Garcetti 也在週四跟進，發布「在家更安全」命令，要求居民盡可能待在家中。