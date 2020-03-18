口罩網購明起開始付款 四種方式轉帳不限筆數一律免手續費

口罩實名制 2.0 網路預購今 (18) 日晚間 8 點截止，成功預購者明 (19) 日起將收到繳費簡訊通知，考量民眾可能用單一金融帳戶支付多名親友的費用，財金公司表示，只要透過 ATM、網銀、行動網銀、台灣 Pay 行動支付等四大管道轉帳，一律免手續費，且不計入每戶每日一筆小額轉帳免手續費。

網路預購口罩明天起到 21 日開放付款，透過手機 APP 預購者可透過 ATM、網銀、行動銀行轉帳支付，電腦預購除了轉帳還可選擇刷卡支付，完成付款後在於指定日期到指定通路取貨。

財金公司表示，為方便民眾付款日前緊急協調金融機構，提供民眾轉帳購買口罩免額外手續費優惠，不論透過實體 ATM、網路銀行、行動銀行或台灣 Pay 轉帳一律免手續費。

舉例來說，小明一家四口都透過手機 APP 預購口罩，(22 元 x4) 合計共 88 元，並以小明的銀行帳戶支付，受限於系統緣故雖然必須分四次轉帳支付，但這 4 次轉帳皆不必支付轉帳手續費。

財金公司去年 4 月提供金融帳戶，每戶每天轉帳金額 500 元 (含) 以下可享一次免手續費，可減輕民眾網購口罩的費用支出，但考量單一帳戶可能需要幫親友、家人支付口罩費用，財金公司協調金融機構調整系統，提供轉帳買口罩免手續費優惠。

為避免短時間湧進過多流量導致系統過度負荷無法轉帳，財金公司提醒，民眾除了就近找 ATM 轉帳外，建議可避開每天上午 11 點到下午 2 點、下午 5 點到 8 點兩大尖峰時段，或是利用網銀、台灣 Pay 行動支付轉帳，節省排隊時間。