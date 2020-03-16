疫情失控下的新投資機會

新冠疫情在歐洲大爆發，美國疫情也急速升溫，美國聯準會 (Fed) 兩度緊急降息，對股市是短空長多，市場對疫情過度恐慌，大幅降息視為利空，但是降息的利多效果未來會浮現。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，2008 年金融海嘯，美國聯準會 (Fed) 就調降了利率，到當年底接近於零，並且推出量化寬鬆政策。美股道瓊從 2009 年 3 月最低 6,469 點起漲，走了 11 年的大多頭，到 29,568 點，大漲 4 倍多，台股大盤也從 3,955 點起漲，到 12,000 多點。

現在美國聯準會 (Fed) 再次量化寬鬆，並且把利率降到 2008 年底的水準，歷史總是會重演，而且不要忘記，2008 年金融海嘯是經濟因素衝擊股市，這次新冠疫情是非經濟的影響，股市理論上嚴重程度不會比金融海嘯還要來得高。

現在最大的變數是疫情影響的時間到底有多長，依照 2003 年 SARS 的經驗，當時也是農曆年前後爆發疫情，有 30 個國家以及地區出現疫情，但到當年 7 月，疫情就結束了。

所以這次有部分的防疫專家估計，新冠疫情 6 月就會緩解，最差、最差的狀況就是得等到新冠肺炎的疫苗或新藥完成開發上市，時間拖越久，對經濟的傷害就越大，資金自然會尋找能夠打敗疫情利空的投資機會。

生醫是少數可能會受惠疫情的產業，例如醫材股的泰博 (4736-TW)、豪展 (4735-TW) 4735，前者是台灣最大額溫槍製造商，後者則是全球耳溫槍代工大廠，全球市占率達到三成。疫情擴大，導致全球體溫量測的產品大缺貨。

泰博 2 月的營收，年增率就達到 55％，3 月國內禁止出口，出貨量仍然可望逼近 20 萬支，一個月的銷量就直追去年全年的總數量。3 月營收可望創下新高，4 月出口解禁，業績應該會更好。

萬寶週刊王榮旭分析師指出，在一片下修營運目標的聲浪中，部份生醫股反而業績有機會調高目標。像原料藥的台耀 (4746-TW)、永日 (4102-TW)，這一些主力原料藥也有傳出漲價的聲音。

台耀營收占比過半的膽固醇磷酸鹽產品就傳出下游客戶擔心缺料，減少議價，等於變相漲價，永日的主力產品用在鎮熱、解痛，在印度宣布禁止包含普拿疼原料藥出口之後，造成永日消炎止痛原料藥訂單大增，未來也頗具漲價的空間。

另外，培南類抗生素大廠展旺 (4167-TW)，主產品美洛培南抗生素也傳出美國市場同業供應出現短缺，今年業績看增，第一季可望不淡。神隆(1789-TW) 則是台灣最大原料藥廠，有國際藥廠轉單的機會，也有見到法人佈局的影子。

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