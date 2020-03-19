〈陸股盤後〉5G與數據中心等科技股撐盤 上證指數險守2700關卡 跌0.98%

亞洲股市週四 (19 日) 普遍重挫，與周邊市場相較，陸股不僅跌幅較小，午後跌深反彈，還一度止跌回升，上證指數 2700 點失而復得，勉強回至 2702 點。

截至收盤，上證指數下跌 0.98%，報 2702.13 點，深證成指報 10019.86 點，下跌 0.10%，創業板指報 1894.94 點，上漲 0.42%。兩市成交額人民幣 8224.67 億元，北向資金延續流出趨勢，全天淨賣出 102.21 億元。

(圖表取自新浪財經)

類股表現

盤面上，光刻膠概念繼續走強，容大感光、勝利精密等多股收穫漲停。5G 概念也表現強勢，烽火通信、富春股份等多股漲停。主要上漲類股包括：電信運營、商業百貨、通訊行業、電子元件、輸配電氣等。

下跌類股以銀行股為首，民航機場、保險、醫療行業、釀酒行業等類股領跌。

在消息面上，中國商務部此前表示，正研究推出對住宿、餐飲行業更有針對性的幫扶措施，以支持企業渡過難關，同時還在研究疫情結束後振興餐飲業的舉措，造成零售類股走強。

此外，國家發改委就業收入分配和消費司司長哈增友表示，新型消費成為經濟發展的新動能，下一步圍繞培育發展新消費方面，將重點加快以 5G 網絡和數據中心為重點的新一代信息基礎設施建設，這一說法激勵今天 5G 及數據中心相關個股的走勢。

機構觀點

廣州萬隆表示，今天滬指砸出了 2 月 4 日以來的新低，技術上支撐基本已經告破，接下來唯一的希望或許在於滬指能否走出「不破不立，破而後立」的走勢。。從歷史情況來看，2019 年 8 月和 2020 年 2 月，滬指都是創出新低後見到反攻，

聯儲證券首席投顧胡曉輝對財新記者指出，外資持續淨流出，主要原因是國際資本市場流動性極度匱乏，因此 A 股大部分「核心資產」都呈現賣出，倒不是這些資產不優質，而是這些資產是目前能比較順利賣出的資產。從全球來看，一方面大宗商品持續暴跌，另一方面無論美聯準會及美國政府推出什麼政策，美股都難以止跌，投資者反倒認為疫情難以控制。

他認為，近期全球市場下跌，原因已經不僅僅是投資者對疫情的純粹擔心，而是變成流動性枯竭的互相踩踏，並且已經傳導到債券市場，近期美元指數的持續暴漲也反應了這個邏輯。

中原證券表示，近期影響 A 股市場的主要因素來自於外盤的大起大落。境外疫情的快速蔓延，引發市場避險情緒大幅飆升。考慮到國內疫情已近尾聲，監管層提振經濟，穩定人心的政策措施接連不斷，預計未來外盤一旦有效企穩，A 股市場結束調整，展開年內第二波上漲行情的可能性較大。