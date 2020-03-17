〈陸股盤後〉美期大漲觸熔斷 創業板指獨收紅

受道瓊重挫近 3000 點影響下，週二 (17 日) 早盤初 A 股走勢疲弱，上證指數一度下挫逾 2%，創業板指則大跌逾 3%。不過美股期貨亞洲盤大漲觸發熔斷後，A 股開始急速拉升，半導體與新基建扮演領頭羊角色，創業板指更逆勢收紅。

盤面上，半導體、光阻劑、特高壓類股再現強勢，多檔個股出現漲停。而充電樁、量子概念股同樣漲幅較大；口罩、農業、白酒、汽車等類股跌幅較重。

截至收盤，上證指數收盤下跌 0.34%，收報 2779.64 點；深成指下跌 0.49%，收報 10202.75 點；創業板指上漲 0.36%，收報 1917.70 點。滬深兩市今日成交額達人民幣 8181 億元，日減 15%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計賣超人民幣 82.38 億元，已連續 5 日賣超，其中，滬股通賣超人民幣 56.01 億元，深股通賣超人民幣 26.37 億元。此外，北向資金今年已從買超轉為賣超，累計賣超金額達人民幣 42.44 億元。

產業消息

其中，半導體及證券股成穩定市場人氣焦點，華鑫股份大漲 6.7%、中信證券上漲 1.2%、海通證券、中國銀河均走揚 0.6%；瑞芯微跳漲 7.3%、瀾起科技勁揚 4.8%。

根據中國房地產最新報告顯示，上周中國 18 個重點城市中古屋成交量持續回升，但仍較去年同期大減 40.5%，導致地產股下挫，新城控股大跌 3.5%、金地下挫 2.8%、萬科下滑 1.5%、保利地產下跌 1.3%。

某家 A 股上市公司旗下口罩生產部門表示，本月初時熔噴不織布供應商報價高達每噸人民幣 50 萬元，在中國政府介入調查後，目前平均報價下滑至每噸人民幣 35 萬元，跌幅約三成，導致口罩概念股崩跌，華升股份、國恩股份、精功科技等 7 檔個股跌停。

法人觀點

中國海通證券認為，由於國際肺炎疫情的發展仍未達到最高峰，預估 A 股短期走勢將以大幅震盪為主。但投資人不宜過度悲觀，可以繼續逢低分批買進超跌個股。而較不受疫情影響的，如 5G 上下游產業，及受政策導向推動的數位貨幣等概念股值得關注。

中國光大證券則表示，A 股在連續的震盪整理後，指數短期有機會見到階段性的底部。目前資金大多流向政策性主導的產業，或是年報業績大幅成長的個股。此外，投資人可留意汽車、非必需消費等類股在利空出盡後的加碼機會。