〈陸股盤後〉上證指數重挫3.4%失守2800 深證成指跌逾5%

美國聯準會緊急降息 4 碼之下，週一 (16 日) 亞洲股市普遍遭受重擊，大陸股市也未能倖免，滬深兩市全天單邊下挫，上證股市大跌 3.4%，失守 2800 關卡。

上證指數日線走勢圖 圖片：東方財富網

截至收盤，上證指數報 2789.25 點，跌幅 3.4%，深證成指報 10253.28 點，收跌 5.34%，創業板指數報 1910.77 點，跌 5.90%，均未逃過重挫。兩市成交額逾人民幣 9600 億元，有 184 檔股票跌停，北上資金淨流出 88 億元。

以類股來看，幾乎全部淪陷，5G、半導體等科技股領跌，證券、銀行等權重股也是重災區，僅土地流轉、口罩股部分活躍。

利空頻傳

近日報導指出，美國司法部正調查中興通訊（ZTE）涉嫌賄賂外國官員，以獲取國際訂單的優勢。中興通訊於港交所公告，表示未收到相關通知，中興通訊 A 股午盤一度打開跌停，但最終仍以 10% 跌停作收。

今天影響 A 股走勢的，主要還是來自聯準會的緊急降息行動，造成全球市場恐慌，拋售情緒蔓延至 A 股。除此之外，大陸本身也有利空訊息，週一發布數據顯示，中國 1-2 月工業增加值年減 13.5%，零售增速及固定資產投資更分別下滑 20.5% 及 24.5%，均遠遜於市場預期，同時創下歷史新低。

機構看法

招商證券認為，需要關注聯準會相關政策對資產價格的影響，不過 A 股後市仍有望在流動性寬裕背景下，在以 5G、特高壓、城市軌交、數據中心等為代表的新基建引領下，出現較明顯反彈。

國金策略表示，A 股受到短期海外風險衝擊後，其信心的恢復需要時間，接下來 A 股市場運行更多的以結構性行情為主要特徵。但也認為中長期 A 股仍具樂觀條件，在新基建與地產上可為配置主線。

國信證券指出，短期內海外市場的波動對 A 股帶來干擾。2 月中下旬以來，A 股市場走勢較為震盪，但單從資產價格的表現來看，A 股市場雖然在近期也出現小幅度回調，相比海外市場的暴跌，A 股的獨立行情已十分顯著，彰顯出較強配置價值。