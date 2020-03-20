〈陸股盤後〉上證結束連七黑 力守2700大關

美股反彈，美期在亞洲盤也由黑翻紅勁揚，帶動週五 (20 日)A 股三大指數出現反彈，其中上證指數更收在今日最高點，即使中國人行意外未降 LPR 利率，但市場反應不大。

盤面幾乎全數類股收紅，其中以旅遊、酒店餐飲、釀酒、醫藥、廣告包裝、食品飲料、電信、建材等類股表現最亮眼；而收黑的類股只有半導體。

截至收盤，上證綜指上漲 1.61%，收報 2745.62 點；深證成指上漲 1.3%，收報 10150.13 點；創業板指上漲 1.06%，收報 1915.05 點。不過成交量明顯萎縮，反映投資人觀望氣氛濃，滬深兩市合計成交額達人民幣 7171 億元，創 2 月 3 日以來新低。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日買超人民幣 16.87 億元，終結連續 7 個交易日賣超，其中，滬股通買超人民幣 35.95 億元，深股通賣超人民幣 19.08 億元。本周北向資金賣超人民幣 337.70 億元，其中，滬股通賣超人民幣 170.7 億元，深股通賣超人民幣 167 億元。

此外，中國人行今公布 2 月份，上海股市日均成交量為人民幣 3783.03 億元，月增 35.41%，深圳股市日均成交量為人民幣 6053.10 億元，月增 43.29%，反應出在疫情期間中國民眾在家，進出股市是其主要消遣之一。

產業消息

外資回流白酒類股，五糧液大漲 6.3%、山西汾酒勁揚 3.8%、瀘州老窖大漲 3.2%，茅台也重回千元之上。

LPR 按兵不動，有利於銀行業利差，銀行股走升，建行、工行上漲 1.8%、中行上揚 1.2%、農行上漲 0.9%、招商銀行飆升 5.9%。

陸媒報導指出新疆、四川、內蒙古、青海等省份已有個別電影院陸續嘗試恢復營業，目前恢復營運的電影院有 14 家，業界預測未來兩個月影視業將逐步恢復。影視類股應聲大漲，幸福藍海、中廣天擇漲停，金逸影視飆升 8.3%、萬達電影勁揚 4.3%、上海電影跳漲 4.3%。

法人觀點

銀河證券認為目前美國爆發金融危機可能性仍低，若歐美疫情能夠逐漸受到控制，金融市場的風險仍在控制範圍內。相對美股而言，A 股雖然表現較強，不過，在全球股市走空頭的情況下，A 股仍有探底的可能性。但因為 A 股估值低，未來再跌的空間也有限。

華鑫證券則指出，美股在歷經逾 30% 的重挫後，美股跌勢似乎有減緩的跡象，這有助於 A 股短期上觸底反彈的行情。不過，從技術上來看 A 股跌勢還未盡，整體反彈力道還是有限。

