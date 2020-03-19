TCL超越京東方 登上2月LCD TV面板出貨冠軍

CINNO Research 公布最新月度液晶電視面板出貨報告顯示，今年 2 月份，全球 LCD TV 面板出貨量達 1964 萬片，月減 5.1%，年減 5.6 %，其中，TCL 華星光電以 18.8% 的市占首度超越京東方成為全球最大液晶電視面板供應商。

以出貨量計算，2020 年 2 月份，中國面板廠商出貨量占全球總量的 59.4%，逼近六成，其中，TCL 華星光電以 18.8% 的市占躍升為全球最大液晶電視面板供應商，京東方則以 17.4% 市占排名第二，而惠科則以 13.4% 比重升至第三，群創光電、三星 Display 分別以 12.3%、10.5% 的市占位居 4、5 名。



資料來源: CINNO Research, 鉅亨網製表

若以出貨面積來看，中國面板廠佔總出貨比重達 56.6%。TCL 華星光電同樣以 19.6% 的比重搶下第一，京東方、三星 Display、中電熊貓、LGD 分別以 18.7%、12.6%、10.8% 和 10.2% 的比重排在 2～5 名。

CINNO 表示，隨著韓廠逐漸退出 LCD TV 市場，轉往 OLED 等更高階市場，加上中國廠新建產能開出後，產量提升已有成效。

CINNO 指出，2019 年底開始，液晶電視面板價格逐漸開始止跌反彈。由於武漢肺炎疫情對中韓兩國供應鏈的衝擊，短期內進一步加深面板供應的緊俏局面，這對面板價格回溫有推波助瀾的作用。

但另一方面，隨著肺炎疫情在全球擴散並惡化，已有不少體育賽事相繼被取消或延後，這會影響電視的需求量，為 2020 年面板市場增添不少變數，需求減少的預期可能難以支持面板價格後勢的反彈幅度。

而中國業內認為，隨著越來越多的韓廠或是其它國家的競爭對手紛紛減產或關閉生產線，液晶面板重心已轉向中國。而中國肺炎疫情已受控制，面板產能將漸漸恢復，未來中國廠的市占率將進一步提升，並掌握更多定價權。業內人士預估，這波液晶面板的價格有機會持續反彈至 6 月份。