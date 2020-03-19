疫情持續蔓延 菲律賓總統杜特蒂將進行「自我隔離」

武漢肺炎疫情持續延燒，多國政府高層也傳出確診病例。菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 在 19 日宣布將開始「自我隔離」，主因是曾與接觸過確診病例的菲律賓衛生部長 Francisco Duque 進行會議。

菲律賓參議員 BONG GO 表示，由於 Duque 曾接觸確診病例需進行自我格離，而總統杜特蒂特近日曾經和 Duque 一同参加過會議，因此也需進行自我隔離，直到 Duque 的檢驗結果出爐。隔離期间，杜特蒂將在受醫生的監護下，繼續進行辦公。

先前，菲律賓發言人在 9 日表示，總統杜特蒂已簽署行政命令，宣佈該國進入公共衛生緊急狀態。菲律賓衛生部助理部長 Maria Rosario Vergeire 指出，在公共衛生緊急狀態下，任何人都不能拒絕隔離檢疫。該國也在 12 日晚間宣布菲律賓預警等級升至最高級，並對首都大馬尼拉地區進行「社區隔離」，並在 16 日宣布對呂宋島全島實行「強化社區隔離」。

杜特蒂曾於 12 日下午接受了病毒的檢測，並在 13 日公布結果呈陰性，並未受到感染。不過幾天後，杜特蒂與 Duque 共同參加了多場武漢肺炎疫情的跨部門會議，衛生部長 Duque 就坐在總統杜特蒂的旁邊。

Vergeire 表示，衛生部長 Duque 目前沒有表現出武漢肺炎 (COVID-19) 的任何症狀，並表示，Duque 已經接受了武漢肺炎的檢測。

迄今為止，菲律賓武漢肺炎疫情確診病例數達到 202 例，死亡達到 17 例。