日本2月核心CPI上揚0.6% 口罩價格年增3.7%

日本總務省在週四 (19 日) 公布 2 月份的消費者物價指數 (CPI)。不含生鮮的核心 CPI 報 101.9，較去年同期上揚了 0.6%，表現合乎市場預期。這是連續第 38 個月的正成長，然而成長率較上月有所衰退。主要影響因素在於原油價格滑落，能源相關的查價項目出現近 2 個月來的首度負成長。

日本 2020 年 2 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

由於原物料與人事成本居高不下，外食物價持續帶來貢獻。然而電費、瓦斯費降幅擴大，還有汽油價格的上揚幅度縮小，使得 2 月的物價增長率遜於上月的 0.8% 表現。各大行動通訊公司也大幅調降手機的數據傳輸費用，也持續成為物價的下滑壓力。

關注焦點的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的影響方面，日本總務省在分析中指出，有部分查價項目可能受到影響，但是對於整體所造成的影響不大。

具體而言，像是口罩及旅館業就可能受到這次武漢肺炎疫情影響。2 月份的口罩價格較去年同期上揚 3.7%，還有住宿價格也都出現大幅滑落。日本總務省認為，這是由於訪日觀光客的人數減少，飯店的住宿費用也可能因此而調降。

日本 2 月的核心 CPI，在查價項目當中有 397 個項目出現上升，106 個項目出現下滑，還有 20 個項目持平。日本總務省在看法上維持不變，認為仍持續著緩慢上揚。

另外在不含生鮮、能源的超核 CPI 年增 0.6% 報 101.8，成長率略遜於市場預期的 0.7%。全物價指數年增 0.4% 報 102.0，也同樣略遜於市場預期的 0.5% 增長率。