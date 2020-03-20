這家企業從SARS時期就幫忙 打造國產防護衣隔離衣護台灣

繼工具機廠商組成口罩國家隊，台灣傳統產業在研發與製造的實力，再度發光抵抗武漢肺炎疫情。總統蔡英文昨（16 日）參訪成衣製造大廠聚陽實業，關心台灣研發的防護衣跟隔離衣進度。

事實上，從 17 年前 SARS 時期，聚陽就開始協助政府生產防護衣和隔離衣。而這家股價一度飆漲上 300 元，躍居紡織股后的聚陽會成立，背後其實是出自於董事長周理平個人的中年危機。

1990 年，不堪成本壓力，紡織、製鞋等傳統產業紛紛外移，時任德式馬企業總經理的周理平也因工廠倒閉失業。不甘心「被退休」，周理平和 10 幾位同事集資成立聚陽，他不做被動的接單代工，培養內部設計能力，靠著精確的全球布局，搭上快時尚潮流，出貨最快只要 4 週，帶領聚陽營收在 2005 年衝破百億元，2015 年股價飆上 300 元。

近年雖因歐美品牌庫存增加，股價回檔至百元，但他老神在在準備進攻智慧溫控市場，老紡織人的武功萬變不離其宗，快者才能稱王。

穿著可透過手機裝置，借助外接行動電源轉換熱能，自行調節溫度最高達 42 度的智慧溫控外套，周理平站在一群平均年齡不到 30 歲的同仁間拍照，扮起自家產品的模特兒，一點也不生疏。

結合電子 產智慧衣

「早期我們運用材質的特性，做涼感衣、發熱衣，但發熱衣的溫度升高還是很有限。」周理平說：「過去 10 年，紡織業的發展核心，是偏重運動休閒的功能性服飾，現在這個世代，就是結合電子產品，使功能性服飾再優化。」

周理平口中的再優化，說的不只是溫度調控，聚陽今年投資 1 億元研發的武器，讓衣服在穿著之餘，可透過電子產品感測心電圖（ECG）心電量測、肌電圖（EMG）肌電量測，及定位發報和動作偵測，甚至是娛樂遊戲等，量測結果有望比運動手環更精確。

目前已有多家歐美戶外服飾品牌，計畫使用聚陽的溫控衣，並進入試樣階段，「在工藝與科技不斷的進步下，智慧衣的發展只是時間性問題，未來 2 到 3 年，智慧衣將成為聚陽營收的關鍵要角。」

說起話來不疾不徐，像個客客氣氣的溫和書生，是周理平給外人的第一印象，他出生於北台灣基隆，在成功大學念工業設計系，畢業後他跟隨學長的腳步，一腳踏入紡織業。

70 年代是台灣紡織業的全盛黃金期，起初周理平在福星製衣的生產部，後來進入德式馬成衣，對紡織做出興趣的他一路從基層做到總經理。「那時台灣最好的產業一是紡織，另一個就是電子業，當時電子業正在起步，紡織成衣業則從 50 年代開始發展，產業相對成熟，我畢業進入紡織業後，就一直做到現在。」

中年危機 集資創業

不過，紡織業的黃金期維持沒有多久，進入 90 年代，新台幣兌美元匯率持續走揚，台灣加工出口不見優勢，節節攀升的工資與土地成本，讓需要大量人力的傳統產業，紛紛關閉台灣廠房，西進中國或南向東南亞。1990 年，德式馬宣布結束台灣廠、外移菲律賓，周理平不能倖免，面臨人生最大的中年危機。

失業的那一年，周理平還不到 40 歲，正是準備大展拳腳的時候，不甘提前「被退休」，他與 10 幾位老同事決定集資創業，同年 3 月，一夥人湊足資本額 800 萬元成立聚陽。

早年聚陽因資金不足，根本沒建廠能力，只能委外代工，再派員到各廠協助生產，周理平認為，與其被動地等待品牌商下單，不如自己掌握從接單到製造的垂直供應鏈。「早期是很單純的生產，規格客人定的，你是一個製造商，就是負責壓低生產成本與壓低售價，你賣的是產能跟生產技術，發展很有限。」

打破定律 縮減時程

周理平深知，要在競爭激烈的市場中突破，必須從單純的 OEM（代工生產）走向具專業能力的 ODM（設計代工），「大型品牌商身邊都圍繞著許多供應商，你能做越多的事，能不斷地往前端延伸，從設計、材質研發上滿足他的需求，你就是他那個很重要的咖。」

從下游的生產製造走向設計開發，周理平發展雙劍策略，打破一般成衣廠做針織就不做平織的定律，什麼訂單都難不倒。此外，他陸續在菲律賓、印尼、中國、越南、柬埔寨等亞洲 5 國設廠，靈活善用多元化的產品及各地生產的優勢，讓聚陽生產業務包山包海，產品遍及女裝、童裝和運動服飾，GAP、H&M、JCPenney、NIKE、UNDER ARMOUR 都是聚陽的客戶。

除了生產的垂直整合，一舉讓聚陽站穩成衣大廠地位的，則是對速度的掌握。「早期成衣發展，是 1 年前做設計，預測 1 年後什麼東西會流行，現在則不是，不管快時尚還是一般的企業，大家都希望賣得好的產品趕快追加，賣不好的趕快切掉，減少庫存損失，所以生產的時間越壓越短。」

「速度絕對是紡織業這幾年最大的變化。」作為征戰紡織業 40 多年的老紡織人，周理平說：「早年每一季的商品企劃，從設計、修正到最後確認，時間可能長達 6 個月，而訂單確認從出口到上架，又需要 6 個月，現在不然，生產時程不斷壓縮到 13 週、11 週、8 週，產品的生產期甚至只剩 4 週。」

模擬穿衣 越洋下單

為了加速生產時效，聚陽也透過 3D 製衣技術，僅需 3 秒鐘便可 360 度辨識人體尺碼，讓設計師直接在電腦上檢視各式花色排版過程，並以真人實境模擬穿衣情況，加快半年以上的開發速度和穩定度。

「3D 技術 10 年前就有了，但剛開始推的時候客戶不買單，設計師還是習慣要有樣品拿在手上、看模特兒穿在身上。」周理平笑說：「以前產品大量生產前要先製作樣品，樣品寄到客戶手中後，他又要派模特兒試穿，來來回回的修改，現在透過 3D，客戶在電腦上一目了然，人在紐約就能直接下單。」

從高階經理人到職掌 3 萬多名員工的百億掌門人，周理平把自己的角色縮得很小。他借助專業釋權、分工，降低大公司冗長的決策過程，拿出幾張公司重要活動的照片，幾乎都是他和一群員工合影，卻少有他的獨照，對於家人也極為保護不讓曝光。

「一開始就是一起創立的，所以我們比較特別，大家是經營者也是投資者。」周理平說：「公司剛創立時沒那麼多錢發獎金，所以當創立第 3 年有獲利後，就開始推動員工持股信託，員工投資 3,000 元，公司就補貼 1,000 元，2003 年上市時，70％股份由員工持有，現在有超過 97％員工都有持股信託。」

2005 年，聚陽營收衝破百億元，2009 年到 2015 年間更創下連 7 年成長，營收從 133 億元增至 233 億元，股價一度飆上 300 元，躍居紡織股后。

樂觀預估 感恩知足

儘管受新台幣匯率升值影響，加上歐美品牌因庫存增加，聚陽的股價一度回檔至百元，但周理平依舊老神在在，「跟我們的股價高點比，現在當然差很多，但跟起點的 45 元比，那很不錯了，不需要自暴自棄，感恩知足就好。」

對全年表現樂觀預估，周理平將未來 2 年的營收重心放在智慧衣，6 月將參加台北國際電腦展，以科技化服裝製造商自居。6 年前，在英特爾工作的周理平獨子周心鵬，也回台效力加入工務部門，每個月有 1/3 的時間在越南廠歷練，去年中更成為聚陽的新科董事。

採訪這天，周理平一改過去低調的態度，首度正面回應接班議題。「從早期的創業世代到現在，我們的團隊分工很清楚，聚陽各個部門一直都在往第二代傳承。」

「他（周心鵬）現在還不是時候見媒體，就是扮演好自己的角色。」周理平透露，父子倆每個月都進行會議，對公司營運交換意見，老紡織人是慈父亦是業師，「我們所有的職位都有設定傳承時間表，一切照表進行，但我希望 5 到 8 年內他可以接 CEO 的位子。」