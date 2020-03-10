肺炎疫情衝擊 中國2月CPI、PPI雙降 大致符合預期

中國統計局週二 (10 日) 公佈，2 月份 CPI 年增率 5.2%，預期 5.2%，前期 5.4%。而 1～2 月份 CPI 年增 5.3%，漲幅比去年同期擴大 3.7 個百分點。

資料來源: 中國統計局

2 月份，食品菸酒類價格年增 16%，影響 CPI 約 4.84 個百分點。最受到關注的畜肉類價格則飆漲 87.6%，影響 CPI 約 3.85 個百分點，其中，豬肉價格仍居高不下，年增 135.2%，影響 CPI 約 3.19 個百分點。

同時中國統計局也公布 2 月工業生產者出廠價格 (PPI) 年增率 - 0.4%，預期 - 0.3%，前期 0.1%。1～2 月份 PPI 則年增率 - 0.2%。

資料來源: 中國統計局

2 月份工業生產者買進價格年增 - 0.5%，前期 - 0.3%。1～2 月份工業生產者買進價格年增率 - 0.4%。

而在 PPI 價格變動中，生產材料價格年減 1%，降幅比前一個月擴大 0.6 個百分點，影響 PPI 下降約 0.74 個百分點。而生活材料價格年增 1.4%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點，影響 PPI 上漲 0.38 個百分點。

中國統計局表示，2 月份受到肺炎疫情影響，使中國物價走勢較為複雜，但整體而言，中國物價仍保持平穩，CPI 持續上漲但漲幅已有所下滑，而 CPI 上漲的主因仍受食品價格上漲所左右；PPI 則是表現穩定中略為下滑。

中國統計局進一步指出，2 月份食品價格漲幅較大的主因，從供給面看，因為中國各地實施不同程度的交通運輸管制措施，部份地區物流不暢，同時人力短缺增加物資配送的困難度，使成本有所上升，且部分企業和市場延後開市，一些產品生產和供給受到影響，難以及時滿足市場需要。

若從需求面來看，受居家隔離需求與「避險」心理等因素影響，有的居民出現囤積行為，例如，在部分地區出現搶購泡麵、肉製品和速食冷凍食品等，推升食品價格上漲。

至於 PPI 跌幅略為上升主要因為季節和肺炎疫情等因素影響，部份工業企業停工停產，需求減弱。而 2 月份石油相關產業價格波動最大，這是受到 2 月份國際原油價格大跌，影響中國國內石油及相關產業價格。

