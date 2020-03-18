〈台股盤前〉疫情失控+短線賣壓蠢動 大盤拚10年線保衛戰

美股昨 (17) 日在政策利多激勵下反彈，四大指數全面上漲，但美股期貨盤重挫 600 點，在全球疫情持續延燒下，預估台股今 (18) 日持續修正壓力不小，大盤短線恐面臨 10 年線保衛戰。

道瓊工業指數昨天一甩跌勢陰霾，開盤飆漲逾千點儘管盤中一度跌破 2 萬點，但四大指數最後仍收紅，道瓊大漲 1048 點收在 21237.38 點，S&P、那斯達克與費半指數全都大漲逾百點。

美股道瓊指數大漲 1048.86 點、收在 21237.38 點；標普 500 指數上漲 143.04 點、收 2529.17 點；那斯達克指數上漲 430.19 點、收 7334.78 點；費城半導體指數上漲 127.74 點、收 1426.52 點。

美國財政部長梅努欽透露，受武漢肺炎疫情失控影響，如果沒有政策干預，美國失業率恐怕飆升 20%，為降低疫情對資本市場衝擊，不排除縮短美股交易時間，消息一出衝擊美股期貨大跌逾 600 點。

台股近期隨美股震盪拉回，本週兩天交易日已大跌近 700 點，儘管政府基金自 3 月以來已豪砸逾 300 億元進場低接穩盤，但仍難敵外資賣壓與散戶恐慌性賣壓襲擊，大盤指數跌破萬點後持續下挫，昨天在內資買盤力撐下驚險守住 9400 點關卡。

分析師指出，昨天美股反彈、台股融資餘額縮減雖有助於緩解台股跌幅，但受疫情持續失控、美股暴起暴落影響，股市短線波動仍大，台股即便反彈恐怕也有獲利了結資金急著出場，短線修正壓力仍大。