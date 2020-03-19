〈台股盤中〉一度跌至8523點創3年半來新低 估量恐破3000億元

受美股下挫拖累，道瓊電子盤早盤再大跌逾 700 點，台股今 (19) 日股匯雙殺，早盤跳空開低後，隨即摜破 8800 點、10 年線關卡，盤中融資斷頭賣壓持續出籠，跌幅加速擴大，指數最低跌到 8523 點，跌幅逾 7%，創 2016 年 8 月以來新低，吃掉 3 年半的漲幅，上市櫃跌停家數超過 500 家、下跌家數 1951 家，預估成交量更擴大逾 3000 億元。

權值龍頭股台積電今日除息，由於有員工確診感染武漢肺炎，儘管不影響公司營運，但股價走勢仍疲軟、陷貼息窘境，失守 250 元關卡，跌幅約 5%；鴻海同樣開低震盪，跌幅約 2%；大立光相對抗跌，盤中一度上漲至 3645 元，隨後漲幅收斂至平盤震盪。

台積電股價疲軟，半導體族群跟著走弱，旺宏、漢磊、茂矽、昇陽半導體、元隆盤中打入跌停，新唐、世界也有逾半根跌停。

金融族群同樣遭空方狙擊，由於央行今日將召開理監事會議，市場預期可能降息，玉山金、台新金、國票金數度觸碰跌停價位，元大金、新光金、第一金、合庫金、中信金、華南金、永豐金跌幅都超過 5%。

肺炎疫情持續擴大，宅經濟也延伸至食品類股，包括愛之味、泰山等今日表現相對抗跌，力守盤上。

法人表示，金管會主委顧立雄信心喊話，對台股有信心，此外，國安基金今天下午 5 點將召開臨時委員會，討論是否進場護盤，政府企圖挽救市場信心，不過全球股市跌跌不休，在大盤量能尚未收縮前，指數恐都還有低點。