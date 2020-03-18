外資連9賣 金融族群成重災區 台積電除息前夕仍遭調節

台股今 (18) 日午盤後賣壓出籠、跌幅擴大，終場重挫 220.96 點，收在 9218.67 點，創 39 個月來新低。外資續從台股提款 285.74 億元，連 9 賣，共賣超逾 2652 億元，惟期貨擴大加碼 1.5 萬口；金融族群成外資賣超重災區，權值股台積電除息前夕也遭棄息，外資連 10 賣、賣超 32.9 萬張，鴻海、台塑則遭連 9 賣。

三大法人今日現貨賣超 316.07 億元，其中，外資及陸資賣超 285.74 億元，自營商賣超 35.12 億元，僅投信買超 4.79 億元。

期貨方面，外資多單擴大加碼、達 15715 口，多單未平倉口數增至 43800 口，為近 3 個月來多單未平倉量新高；投信回補空單 2078 口，空單未平倉口數降至 34055 口；自營商增持空單 10807 口，空單未平倉口數增至 739 口。

觀察外資買超標的，續加碼富邦 VIX 4 萬張，連 2 日共買超逾 8.7 萬張，並大買元大台灣 50 反 1 共 1.6 萬張、元大滬深 300 正 2 超過 7600 張，元大寶滬深也同獲外資青睞。

個股方面，聯電、和鑫、玉晶光、聯合再生、致茂、宏碁、泰鼎 - KY 等電子股，及慶豐富、潤泰全、長榮、大成鋼與世紀鋼等傳產股，均獲外資買超逾千張。

外資賣超方面，受央行可能跟進 Fed 降息影響，外資提款前三名均為金融股，金融族群成外資倒貨重災區，玉山金、中信金遭外資大砍逾 4 萬張，第一金也遭外資賣超逾 3.2 萬張，台新金、開發金同遭大賣超過 2 萬張，兆豐金、元大金、永豐金、新光金、華南金、富邦金、合庫金、國泰金，均遭外資調節逾萬張。

除金融族群外，外資也提款電子權值股台積電 32424 張，連 10 賣，共賣超 32.9 萬張，外資持股比重已降至 77.03%；面板雙雄群創、友達遭倒貨逾 2.4 萬張，同遭外資連 4 賣；其餘遭外資大賣上萬張的，還包括元大台灣 50、鴻海、台泥與台塑，均遭連 9 賣，大型權值股紛紛遭外資調節。

國泰證期分析師蔡明翰指出，即便美股跌深反彈，但亞股交易期間美股期貨仍大跌，顯現底部尚未到來，也導致亞股下挫，在美股未止跌前，不排除台股持續探底的可能，操作上勿過度急躁，待美國疫情趨緩，美股轉為震盪整理格局，且底部 3 天不再破底後，再進場佈局。