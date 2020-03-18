〈台股盤中〉權值股拉抬無力 9500點關卡得而復失

美股四大指數全面收漲，激勵台股今 (18) 日大型電子權值股走揚，早盤一度收復 9500 點大關，不過隨著美國期貨電子盤下殺，台塑四寶、金融股撐盤無力，指數紅翻黑，盤中最低探至 9372.89 點，儘管有低接買盤湧入，但台積電、大立光遇賣壓調節，跌幅擴大，估今日成交量約 2000 億元。

蘋概三王今日開紅盤後，盤中賣壓沉重，台積電最高至 272.5 元，漲幅逾 1%，盤中紅翻黑；股王大立光一度重回 3800 元關卡，盤中漲幅收斂，跌幅約 0.1%；鴻海呈現開小高後平盤震盪。

矽晶圓大廠環球晶法說提到，目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨，預期明年市場將再度面臨供給吃緊，激勵今日股價開高震盪，漲幅 2.8%，帶動嘉晶漲幅逾 3%，合晶、台勝科、昇陽半導體、中美晶也在盤上。

散熱廠雙鴻、泰碩去年財報亮眼，激勵族群同步走強，雙鴻漲幅逾 4%，超眾攻上 183.5 元、漲幅逾 5%，健策、業強、奇鋐、動力 - KY 等同樣表現不俗，泰碩早盤開高後，漲幅收斂至平盤震盪整理。

防疫概念股持續為盤面焦點，毛寶、基亞亮燈漲停，泰博有逾半根漲停，豪展、熱映漲幅逾 5%，馬光 - KY、優盛、佰言、永日、葡萄王等也有 1% 以上的漲幅。

法人表示，台股近期隨著美股上沖下洗，儘管政府基金進場低接穩盤，但仍難敵外資賣壓襲擊，加上疫情持續擴大，大盤短線波動大，上檔套牢壓力重重，操作保守為宜。