恐慌更勝金融海嘯 台股基金戰疫策略 定時定額最穩

武漢肺炎疫情近期重創美股，恐慌程度更甚 2008 年金融海嘯，台股亦創 14 個月以來新低，投信業者認為，此時若要危機入市台股市場，建議透過定時定額最穩。

理柏資訊統計，若在 2008 年金融海嘯時低點進場啟動台股基金定時定額，儘管三個月內因行情受市場消息面影響，報酬率僅在平盤附近，但之後隨恐慌氣氛下降，市場恢復理性後，六個月、一年、兩年後的平均投資報酬率拉升至兩位數報酬。

復華投信總經理周輝啟表示，目前疫情擴散仍未獲得控制，短期將衝擊經濟景氣及企業營運，但各國股市及台股歷經波段修正後，已回落至評價合理區間下緣；由於指數修正使台股殖利率提升，預估持續受惠 5G 發展長線利多的看法並未改變，加以相關權值龍頭企業具競爭力優勢、獲利能力仍佳，使台股中長期投資價值浮現。

2008 年爆發全球金融海嘯，彭博資訊統計，全球股市波段下跌逾 4 成，新興股市更逾 5 成，但隔年反彈逾 3、7 成，反彈幅度驚人。

周輝啟建議，面對大起大落的股票市場，投資人常受限於人性的貪與怕，而錯過了低檔入市的機會，所以與其預測行情，不如有紀律的投資，透過定時定額拉長投資時間、設立停利點，才能戰勝波動。

受恐慌蔓延，台股一般股票型、中小型及科技類基金平均跌幅都超過 2 成，台股平衡型下跌約 15% 相對抗跌。周輝啟指出，市場變動大，建議投資人可布局平衡型基金控制下檔風險，或利用結合多空指標、自動帶進帶出的進階版「金利 High 定時定額」，解決投資人不知何時該買、何時該賣的投資難題。