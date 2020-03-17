顧立雄鼓勵金融業低接台股 金管會盤點有8兆資金可入市

台股連跌，今 (17) 日續挫 278.14 點、收在 9439.63 點，創 14 個多月新低，金管會主委顧立雄今 (17) 日喊話，鼓勵金融業能進場低接，據金管會統計，銀行、保險加上證券自營商，有逾 8 兆元資金可投入股市。

據金管會銀行局統計，至 2 月底，銀行投資台股成本金額約 1902 億元，依照法規，銀行投資有價證券限額是核算基數 30%，目前核算基數是 1.0156 兆元，也就是銀行有約 8254 億元的空間可投資台股，但是銀行投資有價證券每月都要向金管會報告，是否加碼台股由各銀行自己判斷。

保險局統計，截至今年 1 月底，保險業投資台股市值約 1 兆 5687 億元，依規定，保險業投資台股與公司債相加不得超過可運用資金的 35%，若扣除目前投資公司債的 4947 億元，目前保險業可投資台股額度最高可達 7 兆 4078 億元。

保險局副局長張玉煇表示，保險業從去年開始納入股票逆景氣循環機制，當大盤劇烈變化時，風險資本係數也會跟著調整，當景氣熱絡時，保險業會增加風險資本計提，景氣反轉時，保險業也可減少風險資本計提，因此現在大盤低檔，鼓勵保險業可以趁此機會逢低布局。

證期局表示，至目前自營商投資台股約 390 億元，金管會對自營商投入台股並沒有總額控管，僅對自營商投入單一公司不得超過已發行 10%，且對單一公司不能投資超過淨值 20%，目前券商截至 2 月底淨值約 5124 億元，但通常券商不會把淨值都投入台股，過去自營商最高投資台股水位約千億元。

且金管會提醒，依規定，證券自營商具有調節市場功能，依其職責，若投資台股，必須注意不要損及公正價格的形成。