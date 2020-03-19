跟進Fed救市! 巴西央行降息2碼至記錄新低3.75%

為緩解疫情對經濟構成的衝擊，巴西央行週三 (18 日) 宣布降息兩碼，將基準利率降至歷史新低 3.75%，降幅超過市場預期的一 碼。央行表示，在連續六回降息後，打算暫時將利率維持在這個水平。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 持續延燒，加上經濟前景低迷，巴西央行的貨幣政策委員會 Copom 週三 (18 日) 一致同意將巴西隔夜利率 (Selic Rate) 降至 3.75 %。

巴西央行在聲明中說，央行將繼續部署其貨幣、匯率和金融穩定政策，以應對當前的危機。

鑒於當前經濟惡化速度與規模，摩根大通和高盛 (Goldman Sachs) 週三 (18 日) 預計巴西經濟今年將萎縮 0.9%，而兩週前高盛預估該國今年經濟成長率為 1.5%。

經濟學家不斷大幅下調巴西經濟增長預測，同時市場仍認為，到 2021 年巴西通膨率將繼續低於央行目標，引發市場對經濟衰退的擔憂。

巴西主要股指本月就暴跌了 35%，且里拉也持續下探歷史新低。今年以來，巴西里拉兌美元已下跌超過 20%，週三持續跌破歷史新低，貶 0.94% 來到 4.6279 美元。

巴西央行在今年 2 月會議中曾暗示寬鬆週期暫停，以觀察拉抬經濟的成效，央行預期此政策將帶動經濟成長逾 2%。

本月初，央行表示武漢肺炎病毒給經濟帶來比通膨更大的威脅，同時為央行進一步貨幣寬鬆敞開大門。

巴西目前累計確診病例逼近 300 人，確診人數仍不斷增加，昨日出現首起死亡病例。

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