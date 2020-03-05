降息押注推動巴西里拉跌至歷史新低 恐成全球最差貨幣？

由於經濟前景低迷導致交易員押注央行本月降息，在巴西央行實行 10 億美元外匯掉期拍賣之際，週四 (5 日) 巴西里拉持續下探歷史新低，儼然成為今年以來全球表現最差貨幣。

截至台北時間晚間 10 時許，巴西里拉兌美元持續跌破歷史新低，下跌 0.94% 來到 4.6279 美元。

巴西里拉兌美元日線匯率 (圖：Investing.com)

巴西央行週二 (3 日) 發布聲明表示，該行正在監測疫情爆發對金融市場和整體經濟的影響。市場將該聲明解釋為進一步降息的信號，掉期利率和匯率雙雙走低。

巴西近期的本地掉期曲線顯示，央行在 3 月 18 日會議上將利率下調兩碼的機率為 60％，大幅高於上週預期，儘管巴西央行在 2 月會議中暗示寬鬆週期結束，Fed 週二 (3 日) 緊急降息再推動交易員恢復押注。

此外，巴西財政部長 Mansueto Almeida 今 (5 日) 表示：「低速的經濟增長對於像巴西這樣的發展中國家來說是不正常的，作為一個國家，我們正面臨重大困境。」他稱巴西經濟增長依舊緩慢，這讓他擔心到睡不好。

巴西國家統計局數據顯示，2019 年巴西經濟成長了 1.1%，低於前 2 年的 1.3%，而 2019 年第 4 季的經濟成長率則為 0.5%。市場分析師警告，武漢肺炎疫情破壞性恐導致拉丁美洲最大經濟體前景持續疲軟。

為了緩和里拉今年以來下跌態勢，巴西央行今 (5 日) 將實行 10 億美元的外匯掉期拍賣，週四拋售為央行近幾週來對外匯市場的第六次干預，今年的經濟增長和利率前景使得里拉不斷觸及低點。

(圖：Bloomberg)

道明證券外匯策略全球主管 Mark McCormick 表示，Fed 無預警為市場提供降息兩碼的腳本，由於美股市隨後下跌，反應可能沒有想像中好，也就是說，Fed 的舉動開啟了新一輪的寬鬆政策浪潮。市場普遍預期巴西央行將降息一碼至 4％新低水平。

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