巴西股市創1998年以降最慘烈崩跌 央行2度出手搶救里爾

巴西股市週一暴跌 12%，創下自 1998 年以來最大跌幅，且央行 2 度干預外匯市場，以期拉抬里爾自歷史低點上升，因全球拋售浪潮席捲本地市場。

大盤 Bovespa 指數下挫 12%，為 1998 年 10 月以來最大單日跌幅，且為史上第七大跌幅，其中石油巨擘巴西石油公司 (Petrobras) 優先股重挫 30% 以上，創其史上最大跌幅，市值蒸發 940 億里爾(200 億美元)。

在貨幣市場上，因里爾暴跌至史上低位，央行上午進行一場 30 億美元的現貨市場拍賣，下午又進行一場 4.65 億美元的出售。

巴西央行為去年 11 月迄今第一次干預現貨市場，阻止里爾下跌，但週一里爾仍貶值約 2.5%，且今年迄今貶值約 15%。

由於 OPEC 與俄國的擴大減產協議談判破裂，沙烏地阿拉伯決定增產原油且降價，讓已受武漢肺炎疫情衝擊的金融市場更加震撼。

聖保羅一家大銀行的高階交易員表示，「新外匯手段是對的，因為我們處於恐慌模式，現在正是盡量挹注大量流動資金的時候，才能控制壓力。」

巴西央行砸 34.65 億美元干預外匯市場，為去年 11 月以來首次拋售美元儲備，幾週前央行也在外匯交換市場進行近 100 億美元的干預，此舉避免里爾兌美元跌破 4.8，也稍微舒緩了市場波動。

巴西央行貨幣政策委員 BRUNO SERRA 週一表示，央行會採取一切必要手段和規模以確保外匯市場平穩運轉，並補充巴西 3300 億美元淨外匯儲備為抵禦外部衝擊提供了「穩健的保證。」

巴西股市方面，巴西證券交易所 (B3) 因 Bovespa 一開盤就大跌 10% 而觸發熔斷機制，市場暫停交易數分鐘，隨後恢復交易但擴大跌幅至 12.3%。

在能源公司、礦業公司和銀行領跌下，大盤 Bovespa 被推入熊市領域，即較近期高峰下跌 20% 或以上。

根據路透計算，該指數目前與 1 月 24 日觸及的史上高點 119593 點下跌 28% 之多。今年迄今大盤 Bovespa 已見 35.5% 跌幅，為全球同時期所有股市主要股指中最大。

除了巴西國家石油慘跌，礦業公司 Vale SA 也重挫 14%、巴西大型銀行 Itau Unibanco Holding SA 和 Banco do Brasil SA 分別下跌 7% 和 11%。