母公司麻煩大？紫光股份遭大股東減碼提款

紫光股份週四 (21 日) 晚間公告，由於大股東自身資金規劃將進行減碼持股計劃，在未來 6 個月內減碼不超過總股本 6%，根據統計，這將是今年以來紫光股份大股東首度宣布的減碼計劃。

紫光股份表示其控股股東，西藏紫光通信、西藏紫光卓遠、西藏林芝清創資產管理、同方計算機，及紫光集團合計持有紫光股份比例為 64.86%，而計劃在公告揭露起 15 個交易日後的 6 月內，減碼紫光股份合計不超過 1.23 億股，幅度不超過紫光股份總股本 6%。

資料來源: 東方財富網, 紫光股份股價日線走勢

紫光股份母公司紫光集團今年營運虧損大幅增加，上半年的虧損金額由去年同期的人民幣 6.31 億元擴大至人民幣 32 億元。

營運陷入困境連帶導致其發行的美元債崩跌，紫光集團規模 7.5 億美元，2023 年到期美元債券，價格頻創歷史新低。而整個 10 月份紫光集團 2023 年到期的美元債券殖利率上漲 335BP。



澳盛銀行表示，紫光可能會成為下一波美元債違約的中國國營企業，而中國國營機構一向存在複雜的產權結構，這很難讓投資人安心。

紫光集團在中國政府大力扶植下進軍半導體產業，但也因為積極擴產與併購，累積不少負債。目前紫光集團的有息負債已達人民幣 1500 億元，而負債資產比率已高達 73.65%。

龐大的負債壓力對紫光集團帶來沈重負擔，今年上半年，紫光集團支付高達人民幣 43.36 億的利息費用，這已經比四年來的純益總額還高。

未來一年內紫光集團還有高達人民幣 847 億元的負債要償還，而帳面可用現金只有人民幣 393 億元。已有消息傳出，其將尋求部分債務的償還日期延長 54 個月。