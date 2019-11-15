紫光再招大將 坂本幸雄出任集團副總裁

中國半導體大廠紫光集團今 (15) 日宣布，前爾必達社長坂本幸雄 (Yukio Sakamoto) 將出任集團副總裁兼日本分公司 CEO，並希望藉由世界級的人才，增加公司的創新實力，為營運挹注新動能。

董事長兼 CEO 趙偉國指出，對於以創新驅動快速發展的紫光集團來說，人才建設尤為重要，坂本幸雄將增加集團的創新實力，有助發展全球策略，也希望在全球各地的分公司，可充分利用當地人才，服務當地客戶，貢獻當地市場發展。

坂本幸雄表示，紫光集團近年來發展迅速，加上形成的產業優勢，是可以大展身手的舞台，將利用自己過往專業領域的經驗，結合紫光的發展戰略，全力拓展日本市場，並力助紫光往全球化發展。

坂本幸雄在 DRAM 領域從業逾 30 年，曾任日本德州儀器副社長、神户製鋼電子信息科半導體部門總監理、聯日半導體社長兼代表董事，及爾必達存儲社長、代表董事兼 CEO。

紫光近期積極發展 DRAM 產業，也深知人才、硬體設體皆是重點，因此紫光祭出高薪向全球 DRAM 人才招手，台灣大廠南亞科先前已有多名研發人員西進，大將也已延攬南亞科 (2408-TW) 前總經理高啟全、聯電 (2303-TW) 前副董事長孫世偉，硬體方面，則在重慶新建 12 吋廠，朝向半導體自主化前進。