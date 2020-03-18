財政刺激仍未安撫市場情緒 道瓊期貨跌逾600點

雖然美國川普政府有望推出上兆美元的刺激方案，但市場依舊人心惶惶，在亞洲週三 (18 日) 上午時段，道瓊指數期貨仍見 600 點以上的下挫。

截至台北時間上午 9:00，道瓊期貨電子盤下跌 611 點，標普 500 期貨跌 77 點，那斯達克 100 跌 258 點，跌幅均在 3% 以上。

美股期貨又見下挫

美股週二強力回彈，道瓊指數上揚超過 5%，投資人寄望川普政府的大規模財政刺激方案能挽救經濟，以應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴散可能帶來的衰退危機。

外電報導，白宮目前預計的刺激方案規模達 1-1.2 兆美元，還包括直升機撒錢方案，財政部希望 4 月份直接給美國人發放總計 2500 億美元現金，如果屆時經濟仍處於困境，5 月份將再發放 2500 億美元。同時，還預計對小型企業及航空業展開財政救濟。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 還表示，公司最多可以推遲 1000 萬美元的稅款支付，而個人可以推遲最多 100 萬美元的稅款支付給國稅局。

標普 500 指數已經連續 7 個交易日，當天漲跌幅度都超過 4%，根據 LPL Financial 數據，這是自 1929 年 11 月以來的最高紀錄。