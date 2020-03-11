聯準會陷政策難題？疫情掌握度成關鍵

近期美國疫情升溫，美國政府對於疫情掌控似乎還未進入狀況，在疫情衝擊持續的情況下，聯準會 (Fed) 正面臨前所未有的政策難題。如何在缺乏衡量病毒傳播的即時數據下，判斷疫情對美國經濟的潛在影響成為 Fed 本月政策走向的關鍵因素。

為因應武漢肺炎疫情擴散對經濟的衝擊，Fed 一週前緊急降息兩碼，儘管 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 當時稱武漢肺炎帶來的經濟風險不斷演化，整體來說，Fed 認為因多數疫情資訊太過落後，疫情對美國經濟的影響規模仍具高度不確定性。

對此，達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 上週表示，新增病例數將是他在 3 月利率會議上決定是否投票支持降息的重要因素，他稱正在和全美流行病學家和醫療專家進行談話，來解釋 Fed 所看到的以及可能看到的所有情況。

經濟學家 Kartik Athreya 也指出，關於疫情的即時影響，里奇蒙聯邦準備銀行表示已和縣市官員聯絡來了解城市情況。此外，明尼阿波利斯 Fed 經濟學家正在監測消費者的信用卡交易，舊金山 Fed 的研究員也在跟進市調機構 Morning Consult 所發布的每日消費者情緒測量。

作為美國 GDP 增長核心，Fed 密切關注消費者支出動向，以及疫情是否侵蝕消費者信心 (圖：Reuter)

儘管這些方法有助於 Fed 快速評估美國經濟增長是否因消費回落而放緩，若想要評估疫情持續多久，仍須取決於央行對於疫情升級是否掌握得宜。

自疫情爆發以來，美國政府因檢驗試劑短缺、檢驗對象過少等問題，導致疫情擴散程度超出政府掌握而廣受批評，週二 (10 日) 美國確診病例更突破千例，累計死亡 28 例，西雅圖、舊金山和紐約等大城相繼淪陷。

如今美國境內將近四分之三個州皆有確診病例，有外媒認為病例暴增和檢驗步伐緩慢有關，這意味著在下週 Fed 會議召開前，幾乎沒有確切證據來證明美國疫情的擴散程度，對於卡普蘭來說，美國確診病例數至今仍難以掌握。

杜蘭大學數學教授、流行病學建模專家 Mac Hyman 稱道：「接下來應廣泛進行病毒檢測作業，否則他們 (Fed) 所能獲取的訊息將少之又少。唯有透過廣泛檢測來判斷病例，專家才能更準確追踪病毒的傳播動向及可能性。」

聯邦公開利率決策委員會 (FOMC) 定於 3 月 17-18 日召開例行決策會議，目前 CME Group 的 FedWatch 利率工具顯示，市場認為本月例會降息兩碼的機率為 88.5%。