全球首見！ 菲律賓關閉金融市場 股匯債市停止交易

菲律賓宣布股匯市即日起 (17 日起) 停止交易，是全球第一個在武漢肺炎疫情中關閉金融市場的國家。

根據菲律賓證交所 (PSE) 和菲律賓銀行家協會 (BAP) 今(17 日)發布公告，暫停交易命令即日起生效，等待進一步通知。

菲律賓總統杜特蒂週一 (16 日) 宣布，封鎖一個月的範圍從首都馬尼拉擴大為整個呂宋島，這項封島措施影響至少 5,700 萬人日常生活。菲國目前新型冠狀病毒確診至少 40 人，死亡人數 10 多人。

PSE 營運長 Roel Refran 說，由於大眾運輸中斷；民間部門停工，加上政府下達的居家隔離命令，決定暫停交易和結算。

菲律賓股市今年來重挫逾 30%，在亞股中表現落後。在美國掛牌、追蹤菲律賓股市的 ETF 週一因封島消息重挫 19.5%，是史上最大跌幅。

菲律賓大盤今年來走勢。(來源: CNBC)

Papa Securities 策略師 Manny Cruz 說，停止交易是限制出場的機制，投資人想必不樂見此，「等市場恢復交易後，市場的反應將取決於全球市場。如果國際情勢依然疲弱，我們將迎來劇烈的拋售；假如情況好轉，股市會大漲」。

停止交易雖然罕見但曾有先例，美國股市在 911 恐怖攻擊後約一周曾關閉，香港股市也曾在 1987 年「黑色星期一」股市暴跌後暫停交易，希臘股市曾在 2015 年關閉約五週。

不過香港證交所在 1987 年 12 月一份調查顯示，國際投資人幾乎一至認為，停止交易對港股造成負面影響，並侵蝕投資人信心。

儘管有些觀察家主張美股或其他國家股市不妨暫時關閉，但大多數交易所和主管機關不願意這麼做。南韓和印尼證交所表明沒有停止交易的計畫，澳洲證交所表示已經採取行動維持市場秩序。美國證管會 (SEC)、那斯達克公司也都表示股市應該維持正常運作。