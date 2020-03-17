停止交易救市？交易所主管齊反對：只會讓投資人更焦慮

美國可能準備好關閉學校、停止音樂會、體育賽事、商店關門，甚至酒吧和餐館不營業，但華爾街卻是另一個極度抵制關閉的產業。

紐約證券交易所 (NYSE) 總裁 Stacey Cunningham 週一 (16 日) 在推特上說：「保持市場開放非常重要，須讓市場保持公平有序的運作，一如既往。」

Stacey Cunningham 並不是唯一發表這種言論的人，保持市場開放的呼聲也獲得美國財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 的支持。

梅努欽上週五 (13 日) 在接受《CNBC》專訪時即表示：「我們打算維持市場開放，這是對市場有信心的象徵，因為仍有些人想進場買賣，我們希望開放市場。」

芝商所 (CME) CEO Terry Duffy 週一 (16 日) 也指出：「至少應該保持市場開放，以便人們進行交易。」

為何反對在關閉市場？Stacey Cunningham 的說法也許是最好的回答：「關閉市場並不會改變市場下跌的根本原因，也不會消除投資人情緒的透明度，並減少投資人獲得資金的機會。這只會進一步加劇當前的市場焦慮。」

除了在觀念上反對關閉市場之外，還有一個很實際的問題：美國是全球金融市場體系的一部分，它無法真正地「關閉」，其他市場還是會將找到透過外匯交易基金或其他代理方法來交易美股。

除了這些論點之外，暫停交易可以會有點讓人困惑，因為過去幾個交易的確曾在盤中暫停交易。在過去 6 個交易日中，熔斷機制已被啟動了 3 次。這些機制主要是用來暫停市場交易，但不一定能阻止市場下跌，從各方面來看，這些機制似乎都運作良好。

的確，整個股市一直運作良好，這就是保持市場開放的關鍵所在，市場並不是在用來挽救投資人免於損失，市場的設計目的是在合理有效地運作，只要這種情況一直進行，就沒有理由干預。

那斯達克北美市場服務部負責人 Tal Cohen 週一也發表了這樣的觀點：「我們了解目前的市場情緒在於這些前所未所見的情形，像是發生的事件、出現的波動性和疫情上升等等，但市場仍運作良好。因此，我們的問題是，(關閉市場) 的理由是什麼？這會改善投資人的信心嗎？」

Tal Cohen 暗示，這肯定不會提高信心。那是我們很可能不會採取的「解決方案」。