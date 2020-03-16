受武漢疫情衝擊 國泰航空於2月損失20億港元

據《彭博》報導，國泰航空 (0293-HK) 於週一 (16 日) 宣佈，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，並對於全球航空業者造成衝擊，國泰航空亦於 2 月份產生了高達 20 億港元 (約 2.57 億美元) 的未經審計損失。

國泰航空的顧客及商務總監林紹波 (Ronald Lam) 表示，該損失主要發生於國泰航空、以及國泰港龍航空。2019 年由於受到香港示威活動的影響，導致國泰航空的淨利大幅下滑 28%，報 16.9 億港元，而隨著武漢疫情的擴大，預期對於該公司的獲利將會造成進一步的衝擊。

林紹波亦表示，隨著疫情全球蔓延，各國政府紛紛採取旅遊禁令，以防止疫情進一步擴散，導致航空旅客數大幅下跌，國泰航空及國泰港龍航空於 2 月份的載客量僅達 101 萬人，載客率則下滑了 28.6% 至 53.1%。其中，旅客人數下滑最多的航線為中國、台灣、南韓及菲律賓。

除此之外，2 月份的載貨量亦較去年同期下滑了 9.6%。為了減少疫情對於營運所造成的打擊，國泰航空計劃於 4 月份縮減運能 90%。

根據香港旅遊發展局於週一 (16 日) 公佈數據顯示，2 月份的訪港旅客人數大跌了 96%，且預估於三月份仍將進一步惡化。

國泰航空於上週表示，由於示威活動、武漢疫情的雙重打擊，預估今年上半年將會出現「重大虧損」，目前國泰航空已要求部分員工放無薪假。

另外，為了增加營運現金流量，國泰航空已與中銀航空租賃 (BOC Aviation) 簽訂售後租回合約，並計劃將 6 架波音 (BA-US) 的 777-300ER 飛機，以 7.038 億美元出售予中銀航空租賃後再行租回。

國泰航空股價於週一 (16 日) 收盤下跌 4.53%，至每股 9.06 港元。

國泰航空股價走勢圖 (圖：Bloomberg)

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