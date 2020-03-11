疫情重擊香港中小企業情緒 2月景氣指數創史上新低

《彭博》報導，香港的中小企業景氣在 2 月份跌至創紀錄的低點，比去年因抗議事件頻傳而創下的紀錄更差，顯示武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對消費的衝擊力道，更甚於政治抗議事件。

香港政府統計處公布數據顯示，2 月份中小企業的總體業務動向指數下挫至 20.3，是 2011 年統計以來的最低點，之前的低點為去年 8 月的 32.1，當時因「反送中」抗議事件造成企業的壓力，經濟也陷入衰退。

依各行業來看，飲食業由 1 月的 47.0，急降至 2 月的 13.1，指數評分最低，物流業由 40.3 降至 13.2，零售業也由 1 月的 45.1，至 2 月份只有 16.6。

香港中心企業情緒滑落 (圖表取自彭博)

這項調查的實施規模約為 600 家中小企業，指數高於 50 時，代表商業狀況總體上有利。

在疫情影響下，雖然不再有大規模示威遊行，但對這座城市的企業卻帶來更大的挫折。即使香港本身的新增病例增長緩慢，但西方國家加速蔓延，仍擾亂了全球供應鏈，大幅降低全球旅行。

根據週二 (10 日) 發布的政府報告，官方認為，Covid-19 的爆發導致「商業活動全面下滑」。

經過半年的政治動蕩之後，香港經濟目前未見復甦跡象，來自大陸的遊客已經大減，當地人仍留在家裡，這次是為了避免感染。

在 2 月底提交的預算中，港府財政司司長陳茂波預測，香港今年 GDP 介於 -1.5% 至 0.5% 之間，並確認 2019 年為萎縮 1.2%。為此，香港也發布一系列紓困措施，包含向 18 歲或以上的香港永久性居民發放港幣 1 萬元。

陳茂波表示，他預計現金派發將從今年夏天開始對經濟產生積極影響，敦促收到現金的人將錢用在當地企業。

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