ZHD股東會決議通過！YAHOO與LINE啟動合併

日本雅虎 (Yahoo! Japan) 母公司的 Z Holdings(4689-JP) 在週二 (17 日) 的臨時股東會上，於贊成多數的情況下，通過與免費通訊軟體供應商 Line(3938-JP) 的合併提案。兩家公司的目標是，等 Line 在 9 月召開股東大會後，希望於今年 10 月完成合併。

Z Holdings 在週二 (17 日) 召開了臨時股東大會，有兩項提案在當天獲得多數股東的贊成後通過。除了 Z Holdings 與 Line 之間的合併案，還包括經由股權交換後來讓 Line 成為該公司的全資子公司。未來在經過公司合併的審查手續後，將透過公開收購 (TOB) 的方式來讓 Line 的股票非公開化。並預定在 10 月時進行合併。

有關武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴散蔓延，並造成股價下跌的問題方面，Z Holdings 社長川邊健太郎在股東會上表示「對合併不造成影響。」

Z Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而在未來的合併作業方面，首先兩家公司的母公司日本軟銀與南韓 Naver，會在 5 到 6 月之間經由公開收購來讓 Line 的公司股票非公開化。接手 Line 所有事業的新公司，將經由持股交換成為 Z Holdings 的全資子公司。在過程當中，Z Holdings 將拿出部分股票來作為酬庸，該公司一般股東的持股比例也會從 55.4% 降到 34.7%。

在股票合併比例的問題方面，川邊社長解釋：「軟銀 (9984-JP) 與 Naver(035420-KR) 也會加入，為了成為更強大的集團，所以成為這樣的比例。」認為 Z Holdings 現有股東的持股雖然會被稀釋，但是未來將 Line 納入公司旗下後，股票價值也會隨之增加。