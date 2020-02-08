〈紐約匯市〉美國非農就業報告好壞參半 美元指數小幅走高

美元週五 (7 日) 小幅走高，包括強勁的非農數據在內，本週公布的美國經濟數據偏於樂觀，預計將使利率維持穩定。

美元小幅升值

美元指數上漲 0.18% 至 98.55，來到 4 個月以來的高點，美元兌歐元也觸及 4 個月高點。

(圖表取自 Investing.com)

Fed 開會在即，外匯市場關注就業報告更重於疫情。數據顯示，美國上個月創造了 22.5 萬個就業機會，遠高於經濟學家預期的 16 萬個。

然而，失業率出人意料地上升至 3.6%，時薪的漲幅更由 0.3% 降至 0.2%，低於經濟學家預期的 0.3%，薪資的年增長率為 3.1%，優於經濟學家預期。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，數據為美國經濟增添了彈性，支持聯準會更多時間旁觀局勢，這有利於美元。

Bank of Montreal 發布報告認為，就業增長數據表明經濟仍處在良好狀態，但是薪資的疲軟及失業率的意外上升，則會加大通膨率保持在目標值下方的憂慮。

避險貨幣維持強勁

不過，美元的漲勢受到避險貨幣上升的壓力，原因則在新型冠狀病毒的憂慮尚未解除。

美元兌日圓下挫 0.24%，至 109.73 日圓，分析師認為，現階段日圓顯得較美元更為安全。

Natwest Markets G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 表示，新冠病毒為市場注入了很多不確定性，投資人懷疑全球 1 月的經濟數據能否持續改善。

英鎊及歐元走弱

英鎊兌美元下跌 0.27% 至 1.289 美元，因市場持續擔心英國和歐盟未來幾個月預計進行的貿易談判，仍將持續艱難。

英國首相強生 (Boris Johnson) 本週早些時候表示，他不願接受歐盟在任何潛在貿易協定中，加諸任何規則及法規的限制。

UniCredit 指出，英鎊對英國與歐盟在貿易協議談判的潛在衝突上，反應程度已開始減弱，或許是個止貶跡象。

歐元兌美元下跌 0.29% 至 1.0948 美元，美元兌加元上漲 0.13% 至 1.3301 加元。