盤前財經大事搶先讀2020年03月17日

今日操盤前瞻

日本 1 月工業生產

美國 2 月工業生產、零售銷售

歐盟 3 月 ZEW 經濟信心指數

法說會：環球晶、國泰金、合庫金

川普鬆口！美疫情危機恐持續至夏天 正步入經濟衰退

週一 (16 日) 美國總統川普召開疫情記者會警告，美國疫情危機恐怕將持續至夏天，美國可能正步入經濟衰退。此外，白宮提出更嚴格的防疫指南，呼籲民眾避免外出，集會人數不超 10 人。閱讀全文...

紐約 Fed 二度出手救市 再撒 5000 億美元熱錢

聯準會紐約分行週一 (16 日) 再度放水救市，宣布將在美東時間週一下午 1 時 30 分 (台北時間週二凌晨 1 時 30 分) 實施第二度隔夜附買回協議 (overnight repo) 操作，額度高達 5000 億美元。閱讀全文...

〈美股盤後〉川普引爆殺盤！美疫情或持續至 8 月走向衰退 道瓊雪崩近 3000 點

美國聯準會 (Fed) 週日突襲，緊急降息至零利率，並啟動新一輪量化寬鬆 (QE) 計畫，週一 (16 日) 華爾街惴惴不安，再迎黑色星期一，恐慌指數 VIX 飆破 42%、油價跌入深淵、美元、黃金走低、美債殖利率暴跌。閱讀全文...

恐慌情緒加劇 官股 3 月重砸逾 300 億元穩盤

美國聯準會出重手救市，引發市場恐慌性賣壓出籠，台股昨 (16) 日重挫 411 點，指數下探至 9717.77 點，儘管官股券商斥資 66 餘億元買超，但仍不敵外資砍殺，累積官股券商近半個月以來已豪砸 326 億元拉抬盤勢。閱讀全文...

內需消費業者與經長座談提五請求 盼暫緩調整基本工資

經濟部長沈榮津昨 (16) 日與內需消費型業者座談，會後受訪表示，餐飲業在這波疫情受衝擊最大，與會廠商也提出五大請求，包含資金減免、外送平台費降低、政府帶頭刺激消費、暫時恢復一次性餐具使用、基本工資暫緩調整等。閱讀全文...