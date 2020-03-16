〈疫情重創產業〉無薪假浪潮來襲 逾百家、3835人實施創4年多新高

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續衝擊產業，勞動部今 (16) 日公布最新一期減班休息 (無薪假) 狀況，截至 3 月中，累計實施達 109 家、3835 人，人數較上期增加 1.3 倍，創 4 年多來新高，其中旅宿、餐飲業最慘，隨著歐美疫情惡化，航空業者陸續減班、停航，旅行社、飯店等觀光產業損失恐將進一步擴大，預料近月無薪假、裁員情況會越來越嚴重。

根據勞動部統計，本期 (截至 3 月 15 日) 實施減班休息以其他產業 2060 人最多，包含觀光旅宿、批發零售及餐飲業等，不僅為上期的 3 倍，甚至直接超越金屬機電工業的 1491 人，累計實施達 109 家、3835 人，較上期大幅增加 68 家、2173 人，也創下 2015 年 12 月以來的新高。

國際疫情不斷擴散，歐美病例數快速上升，並有嚴重的社區傳播，其中義大利高達 2.4 萬人確診，至少 1800 人死亡，台灣已將歐洲 27 國及杜拜旅遊疫情建議提升至最高級警告，17 日起正式實施，預料航空公司將面臨更龐大的退票潮，旅行社承受的壓力會逐漸擴大，飯店、零售等業者的營運也雪上加霜，預估近月仍將有大量的企業實施無薪假或裁員。

為因應疫情對產業、就業及勞工權益造成衝擊，勞動部已從就業安定基金準備 41.25 億元，並擬定短、中、長期計畫，其中「充電再出發」協助勞工充分利用暫時減少工時參加訓練課程，提升技能，最高還可領到 18960 元的津貼；「安心就業計畫」則針對無薪假勞工投保薪資與實領薪水的差額，由政府補助 50%，最多每月可領到 1.1 萬元。

勞動部強調，實施無薪假必須經勞雇協商合意，並應通報事業單位所在地勞工行政主管機關，縱使雇主沒有通報，勞工也可以直接向地方勞工行政主管機關反映，將於查證後協處，不影響勞工適用充電再出發訓練計畫及安心就業計畫的權益，雇主也將面臨 2 萬元到 100 萬元的罰緩。