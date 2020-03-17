淘帝3月出貨速度加快 估Q2恢復正常供貨水準

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 因受中國延後開工衝擊，春夏童裝新品訂單出貨延後，2 月業績慘澹，不過，淘帝最新透露，目前在中國各省出貨逐步恢復中，並未有訂單取消狀態、僅是延後出貨，電商代理商更是加大進貨，成長超過 10%，預料在疫情影響過後，出貨將快速回升。

淘帝指出，2 月是童裝傳統出貨淡季，此次受武漢肺炎疫情影響，對中國童裝消費力道、生產和物流供應等更造成相當程度衝擊，春季童裝訂單出貨延後，導致單月營收僅剩下 287 萬元，月減 99.45%、年減 98.82%。

不過，在中國 26 個省份中，淘帝已在 15 個省設有代理商，同時積極布局的電商業務正處在起飛期，淘帝強調，3 月以來截至 3 月 12 日，出貨已達去年同期的 30%，保守估全月至少可達去年同期 70% 水準，第二季起整體出貨將恢復正常。

淘帝 1 月大部分春季新裝已交付，少部分趕不上發出的商品將在秋季活動做促銷品發送，並未有訂單取消狀態，而接下來的夏裝訂單出貨也都在逐步恢復中。

淘帝也說明目前中國物流狀況，過去從福州發貨到東北，最多只需 3-4 天，現在至少要一周，問題在約一半來自外地的物流員工尚未回到工作崗位，使物流效率不如以往。

儘管淘帝目前很難判斷全年能否維持過去獲利創高的表現，不過，由於童裝屬民生必需品，且電商布局有助支撐買氣，公司也給予旗下代理商相當大的支持，在此嚴峻市況中反而顯現良好經營體質，後市可望逐步回復正常營運。