恐慌情緒加劇 官股3月重砸逾300億元穩盤

美國聯準會出重手降息 4 碼救市，引發市場恐慌性賣壓出籠，台股今 (16) 日重挫 411 點，指數下探至 9717.77 點，儘管官股券商斥資 66 餘億元買超，但仍不敵外資砍殺，累積官股券商近半個月以來已豪砸 326 億元拉抬盤勢。

台股今日開盤不到半小時就暴跌逾百點，指數失守萬點關卡後一路下挫，三大法人同步站在賣方，外資一口氣大砍 333 億元、自營商也賣超 40 億元，權值股包括台積電、鴻海、大立光與聯發科同步領跌，大盤一片慘綠。

台股今日仍由政府基金領銜進場，包括四大基金與公股行庫自營部位聯手買超 66 億元，創 3 月以來單日第三大買超額度，買超標的主要鎖定台積電、鴻海、大立光、聯發科與台化等權值股，企圖透過拉抬權值股避免盤勢跌幅擴大。

隨著武漢肺炎歐美確診病例逐日攀升，市場對於經濟衰退疑慮日漸升溫，為避免經濟陷入衰退，聯準會 3 月以來已二度出手降息，半個月內不僅降息 6 碼更加碼實施 7000 億美元量化寬鬆。

聯準會降息非但無法激勵股市，反而加深市場對景氣衰退的疑慮，美股期貨指數重挫，引發台股跟進暴跌，終場大跌逾 400 點作收。

官股券商自 3 月以來幾乎是天天買超，9 日當天買超金額一度飆升至 90 億元、12 日也豪砸近 74 億元低接，積極拉抬盤勢行情。

分析師表示，台股近期融資餘額逐漸減少，反應大盤開始有築底醞釀反彈氛圍，但受美股暴起暴落影響，加上疫情升溫，嚴重衝擊投資市場信心，儘管政府基金積極買超拉抬盤勢，但隨著疫情變化短線恐持續在萬點整數關卡上下震盪。