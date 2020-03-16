各國央行撒錢未能阻止外資提款 今年已從台股提款逾4000億元

美國聯準會再次無預警降息，且幅度達 4 碼，並加碼 QE 救市措施，儘管不少央行陸續跟進降息，但反而加重市場對疫情蔓延的恐慌情緒，今 (16) 日亞股幾乎全面重挫，台股收全日最低點 9717.77 點，單日再重挫 411.1 點，三大法人同步賣超，合計達 374 億元，其中，外資續賣 334 億元，今年以來賣超超過 4000 億元。

三大法人連續第 7 個交易日賣超，自營商賣超 40 億元，投信也賣超 0.47 億元，外資今年累計已賣超金額高達 4043 億元。

觀察外資今日賣超前 10 大，分別為台積電和富邦 VIX 均接近 4.2 萬張，中信金近 3.5 萬張，兆豐金和友達均超過 2 萬張，群創和鴻海在 1.9 萬張上下，玉山金、元大金和新光金均超過 1.7 萬張，外資持續積極從大型權值股中提款。

而外資買超前 10 大，則以元大台灣 50 反 1 近 6.2 萬張居冠，其次為國泰美國道瓊正 2 超過 1 萬張，聯電、晶技和康那香均超過 3000 張，富邦上証反 1 和國光生在 2000 張左右，凱美、中環和欣興均逾 1200 張。

投信賣超以面板雙虎最多，友達超過 6000 張居冠，其次為群創 4800 張，南亞科、欣興和華邦電均超過 2000 張，遠東新約 1700 張，旺宏和美時約 1000 張，百和和台郡則超過 800 張。

投信買超前 10 大有金像電超過 6000 張，正隆、世紀鋼和晶電均逾 1000 張，聯鈞約 600 張，微星、泰鼎 - KY、瑞祺電通、博智和大江均逾 400 張。

國泰證期研究部表示，台股波段跌幅大，短線和月線負乖離已創下 2015 年 8 月以來新低，技術指標落在超賣區，而目前外資雖在台股賣超，但資金並未流出，有望使台股出現下檔支撐。

不過，隨著全球最大經濟體美國近期確診人數快速增加導致美股重挫，並間接影響國際股市，預料即便反後仍將維持弱勢格局，待疫情趨緩才有長線回升機會。