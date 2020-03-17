Fed零利率+停止庫藏股 美金融股獲利預期雪上加霜

隨著聯準會 (Fed) 將利率降至 0% 左右，金融類股週一 (16 日) 大幅下挫，而在此同時，幾家大型銀行宣布暫停執行庫藏股回購，這對金融股的獲利前景來說，已更是雪上加霜。

武漢肺炎 (COVID-19) 大流行導致全球經濟衰退的風險日益增加，導致需求和貸款信貸指標走弱，這對該產業的負面觀感更加不利。

穆迪資深副總裁 Joseph Pucella 表示：「我們已將美國銀行系統的前景從『穩定』改為『負面』，以反映出肺炎疫情持續對經濟和商業活動的破壞力，並對銀行經營環境和資產風險的壓力越來越大。」

SPDR Financial Select Sector ETF (XLF-US) 暴跌 13.7% 至 3 年半來低點 19.89 美元，所有 66 個成分股均走低。這是 2009 年 1 月 20 日金融危機下跌 16.5% 以來最大單日跌幅。

XLF 日線走勢圖 圖片：investing.com

標普 500 指數也出現暴跌 12.0%，是 1987 年 10 月 19 日黑色星期一暴跌 20.5% 來最糟單日走勢。

在主要成分股中，美國銀行 (BAC-US) 下跌 15.4%，富國銀行 (WFC-US) 下跌 14.2%，摩根大通 (JPM-US) 下跌 14.2%，花旗集團 (C-US) 損失 19.3%。

除此之外，高盛集團 (GS-US) 下跌 12.7%。表現最差的是 Discover Financial Services (DFS-US) 下跌 26.8%。SPDR S&P Bank ETF (KBE-US) 下跌 12.9%，在 90 個成份股中有 89 支下跌；SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE-US) 下跌 13.7%，122 支成份股中有 120 支下跌。

在 Fed 週日 (15 日) 宣布將基準聯邦基金利率目標調降整整 1 個百分點至 0%-0.25% 後，美股出現拋售。Fed 不到兩週前才宣布降息 50 個基點。

Raymond James 分析師 David Long 表示，降息的「直接影響」是降低浮動利率貸款，特別是商業和工業貸款，這些利率與倫敦銀行間同業拆借利率 (Libor) 和聯邦基金利率連動。他說，降息還會給其他領域帶來傷害，其中包括貨幣市場和其他現金類證券等短期資產收益，以及某些商業房地產、消費和特種金融貸款。

他在給客戶的報告中寫道：「降息對幾乎所有銀行獲利都是負面的，尤其是過去幾週降息的速度。」「華爾街和我們的估計都未將其納入事先考量因素中。」

在 Fed 降息後，代表美國 8 家最大銀行的金融服務論壇表示，其成員機構將在 2020 年第 2 季之前暫停股票回購，因為它們希望利用可用資金來支持經濟、小型企業和受疫情大流行影響的個人。

摩根大通分析師 Vivek Juneja 表示，他估計暫停回購將使該集團的每股獲利在 2020 年平均下降 1.1%，在 2021 年平均下降 1.6%。

他說，美國銀行的 2020 年獲利將減少 1.5%，花旗將減少 1.4%，富國銀行將減少 1.1%。

這些減幅是依據零利率對每股獲利產生 6% 到 19% 的負面影響進行估算。

Juneja 表示，還可能損害獲利的是，第 1 季貸款成長低於預期，而存款成長卻激增。

對於 Oppenheimer 分析師 Chris Kotowski 而言，「股票回購已成為投資標的重要參考依據，而完全停止顯然是不利的。」但他補充說，由於他所關注的銀行可能仍會維持獲利，因此這些銀行很可能會增加可用於以後回購的資本。

Raymond James 的 Long 說，如果要說有任何正面效應，較低的存款利率、特別是定存利率，將有助於抵銷貸款收益的降低。而 Moody’s 的 Pucella 則表示，週日 Fed 宣布的債券購買計劃應有助於改善銀行本已強大的流動性。