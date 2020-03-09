恐慌指數直逼金融海嘯水位 富邦VIX爆69萬張大量 波段狂飆179%

全球股市接連跳水，國際原油也崩跌，市場恐慌情緒全面蔓延，富邦 VIX(00677U-TW)ETF 連動標普 500 VIX 期指連日飆升，恐慌指數直逼金融海嘯時的水位，帶動富邦 VIX 股價今 (9) 日持續上演避險大戲，逆勢帶量爆出 69 萬張大量大漲，也推升波段漲幅已達 179%，漲勢驚人。

富邦 VIX 的全名是富邦標普 500 波動率短期期貨 ER 期貨基金，該基金漲跌趨勢，需視標普 500 VIX 期指指數的波動唯首是瞻，由於美股從上周起大幅震盪，標普 500 VIX 期指連番上揚，最高來到 44.78，超過 2011 年的 42，直逼 2009 年金融海嘯的 45。

富邦 VIX 前波還一度因淨值逼臨 2 元，使基金面臨下市疑慮，本波則從 2 月 20 日的 2.47 元起漲，迄今日盤中最高價 6.91 元，波段漲幅已達 179%，漲勢驚人，也使該檔 ETF 大吐一口悶氣。今日終場收在 6.71 元，漲逾 29%，成交量也爆出 69.3 萬張大量，交投火熱為台股成交量第二大個股。

法人表示，疫情嚴峻因此衝擊全球市場，富邦 VIX 淨值近來也強力反彈，若短期內美股未明顯止跌，對歐、亞股市都將不利，恐將吸引投資人避險買盤持續擁向富邦 VIX ETF，從今天富邦 VIX 成交量來看，市場資金依舊呈現「趨吉避凶」，富邦 VIX ETF 短線仍有機會持續向上攻高。