〈貴金屬盤後〉市場只想抱現 黃金跌破1500美元 白銀挫逾10年低點

週一 (16 日) 交易，Fed 緊急降息未能抑制股市崩跌，交易員爭先恐後擠兌現金，導致黃金期貨價格收在去年 12 月以降最低價格，白銀期貨更挫至逾 10 年的最低價位。

然而，在收盤前貴金屬價格因升起空頭回補的力道而大幅削減虧損。黃金盤中低點挫逾 4%，白銀低點跌幅則多達 19%。

Insignia 顧問公司首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，交易者將一切仍有獲利的倉位了結，在金價跌破 1500 美元時引發了技術性拋售。

但他認為，黃金沒有摜破關鍵支撐點 1440 美元，「這是因為空頭回補和隨之而來的買盤所支撐」，其中包括亞洲良好的實體需求。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 30.20 美元或 2%，收每盎司 1486.50 美元。

此為黃金交易最活絡契約自去年 12 月 20 日以降最低收盤價，且盤中低點達 1450.90 美元，較上週五收盤價下挫 4% 以上。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 1.684 美元或近 12%，收每盎司 12.816 美元。

此為白銀自 2009 年 7 月以來最低價位，盤中低點更達 11.77 美元。

Fed 上週日晚間將基準利率降至貼近 0 的水準，並實施至少 7000 億美元的購債計劃 (即 QE)，激勵金價上漲，但由於股市未見起色，黃金很快又吐回收益。

Kanarni 週一表示，「在武漢肺炎疫情擴散之後，或多或少出現全球封鎖現象，大家瘋狂追求現金，交易員和投資者都拋售一切，只求換回現金。」

週一美股熔斷，暫停交易 15 分鐘，黃金收盤時道指跌逾 2300 點或 10%。收盤後道指續挫至近 3000 點。

一般而言，寬鬆政策或者股市等風險資產承壓時，向來是黃金的利多，但近期交易因明顯的強制結算，槓桿投資者大量拋售倉位，黃金表現持續疲軟。

FXTM 高階分析師 Lukman Otunuga 表示，「儘管避險情緒已經高到爆炸，投資者似乎採取『賣掉能賣的一切』心理，以彌補股市的巨大虧損，這無疑使黃金成了直接拋售的對象，「貴金屬的命運似乎與全球股市息息相關，如果股市進一步下挫，黃金價格預計也會進一步下跌。」

其他金屬商品交易