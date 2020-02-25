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〈貴金屬盤後〉武漢肺炎恐懼激增 金價大漲近2% 將測試1700美元
鉅亨網編譯許家華
2020/02/25 05:06
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〈貴金屬盤後〉武漢肺炎恐懼激增 金價大漲近2% 將測試1700美元（圖片：AFP）
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