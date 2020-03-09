搶發疫情「黃金財」 肺炎若燒到Q2 金價上看1800美元

武漢肺炎疫情愈演愈烈，全球股市今 (9) 日大幅回檔，大量資金湧入避險性資產，國際金價一度飆破每盎司 1700 美元，法人表示，若疫情延續到第二季，黃金恐飆到 1800 美元，雖然全球黃金 ETF 持倉處於歷史高點，但從淨值來看，在整體投資人投組中的占比仍偏低，可逢低布局黃金 ETF。

法人表示，受到疫情影響，2 月份全球經濟浮現「凍感」，德國 2 月份 ZEW 投資人信心從 26.7 暴跌至 8.7、經濟現況指數報從 - 9.5 惡化至 - 15.7，中國國家統計局 2 月份製造業 PMI 指數由前值 50 跌至 35.7、非製造業 PMI 也從 54.1 下滑至 29.6，同創歷史新低，美國 2 月 ISM 製造業指數亦由 50.9 下滑至 50.1，同時蘋果亦調降第二季財測。

在此背景下，七大工業國央行聯合表示，將採取適當措施挽救經濟，美國聯準會更率先在非 FOMC 會議期間調降聯邦基金利率 2 碼，美債殖利率應聲重挫，10 年債殖利率跌破 1% 創歷史新低。

法人指出，由於實質利率 (= 名目利率 - 通貨膨脹率) 是黃金中長期評價最重要因素，目前通膨率溫和持穩在 1.6%~2.0% 之間，實質利率明顯低於零。根據世界黃金協會的研究，負實質利率環境下，黃金平均每月上漲 1.2%，黃金後勢可期。高盛證券亦將黃金 3 個月目標價由 1600 美元調升至 1700 美元，且表示若疫情延續至第二季，則 3 個月內有望上看 1800 美元，建議投資人可逢回加碼。

法人表示，疫情進展未明朗前，金價還有表現空間，雖然全球黃金 ETF 持倉處於歷史高點，但從淨值來看，在整體投資人投組中的占比仍偏低，需求面仍有成長空間。只不過短期金價波動加大，過度恐慌的情緒亦對金礦類股帶來壓力，建議投資人可逢高調節，逢回分批介入或採定期定額方式，建立黃金相關標的部位，提高投組多元分散能力。