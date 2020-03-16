州際合作首例 紐約、紐澤西、康乃狄克三州擬定通用防疫政策

為防止武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延加劇，紐約、紐澤西以及康乃狄克三州州長週一 (16 日) 同意擬定通用政策，規定地區內所有餐廳和酒吧只提供外帶和外送服務，並限制聚會人數。

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 週一 (16 日) 與康乃狄克州州長拉蒙特 (Ned Lamont) 和紐澤西州州長墨菲 (Phil Murphy) 的電話會議後表示，經三方協調後，部分防控規則將適用於這三州，直到另行通知，以幫助緩解疫情傳播。

按照三方通用規則，地區內一律禁止 50 人以上的舉會、賭場、電影院以及體育館必須在每週一晚上 8 點前關閉，晚上 8 點後所有酒吧和餐廳一律禁止客人內用。

紐澤西州長墨菲表示：「我們希望每個人都待在家，而非外出，確保這一點的唯一方法就是擁有一套標準的限制措施。」

三位州長一致抨擊聯邦政府在疫情措施上的後知後覺，認為政府在關鍵問題缺乏有力領導，這讓他們別無選擇只能自己去做。他們呼籲中央政府針對武漢肺炎疫情採取一致的政策行動。

三州的規則符合美國疾病管制和預防中心 (CDC) 近期的指示，CDC 敦促全美民眾在接下來八週內取消 50 人以上活動或是延期，防止境內疫情大流行。

隨著 CDC 不斷更新人群隔離指示，美國部分州也在尋找共同聚集點，並考慮頒布類似禁令。

政府首席傳染病專家 Anthony Fauci 昨 (15 日) 表示，他支持政府採取積極的防疫措施，包含封鎖全境 14 天，並建議人們暫時避開餐廳等公共場所。