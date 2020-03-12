LG手機用OLED面板全球市占突破1成 三星仍穩坐寶座

《韓聯社》週四 (12 日) 報導，由南韓面板大廠 LG Display 所生產的智慧型手機用 OLED 面板，全球市占率已首度在上一季站上 10% 水準。

根據面板業界及 IHS Markit 調查數據顯示，在 2019 年 Q4(10-12 月) 的全球智慧型手機 OLED 面板市場上，LG Display 的市場占有率 (從營收來看) 已經衝高到了 10.8%。而過去在 2017 年 LG 只有 1% 左右市占率，到了 2018 年也只有 2% 左右。但是在 2019 年 Q4 就較去年同期 (2.1%) 出現了 5 倍以上成長。

主要原因在於 LG 大量供應塑膠 OLED 面板給美國蘋果 (AAPL-US)。而這些面板則是使用在蘋果的智慧型手機 iPhone11 上頭。

LG 手機用 OLED 面板全球市占突破 1 成 三星仍穩坐寶座 (圖片：AFP)

在另一方面，南韓三星顯示 (Samsung Display) 仍以高達 81.2% 的占有率，在 2019 年 Q4 穩坐全球市占寶座。然而與上季相比，則是大幅滑落超過 9%。

而中國面板大廠京東方科技集團 (BOE) 的全球市占表現，則只停留在 1.6% 水準。

自從蘋果在過去推出 iPhone X 之後，就積極的在高階產品採用 OLED 面板。不過符合蘋果要求的也只有三星與 LG 所生產的產品，像是使用於 iPhone X 及 iPhone XS 的面板都來自這兩家公司。而在 2018 年的全球 OLED 面板市占，光是三星與 LG 就高達了 96%。