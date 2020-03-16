日本1月核心機械訂單月增2.9% 大幅優於市場預期

日本內閣府在週一 (16 日) 公布了 1 月份的機械訂單統計，作為設備投資先行指標的核心機械訂單 (不含船舶、電力) 報 8394 億日圓，月增率報 2.9%。這是近 2 個月來首度出現增長，表現也大幅優於市場預測中位數的月減 1.2%。

2020 年 1 月日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

日本 1 月份在電氣機械及化學工業的投資有所增長，然而武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的影響還未充分的反映在該月的數據上。

日本內閣府認為 1 月份的機械訂單表現，有在原地踏步的跡象。製造業的訂單金額較上月增加 4.6% 報 3803 億日圓，在 17 個業種當中有 10 個業種出現增加。電氣機械業在起重機等搬運用機械出現增加，非鐵金屬業則在核能原動機的訂單有所增長。

非製造業出現月減 1.7% 報 4607 億日圓，在 12 個業種當中有 5 個業種出現減少。運輸、郵務業的表現不佳，而金融、保險等行業在 CPU 等電子機器的訂單表現也並不出色。

日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

此外，訂單總額則是增加了 11.5%。其中，來自國外市場的外需出現 2 筆大型訂單，金額增加 9.1%。來自日本公家機關的需求方面，也因日本防衛省的 3 筆大型訂單等，增加了 87.8%。

日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

預估 2020 年 1-3 月的核心機械訂單將出現季減 2.0%。預估製造業會出現季減 1.0%，非製造業會出現季減 5.2%，

日本的機械訂單統計，是由日本內閣府統計日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單後，約在半年後才會交貨，也因為被記入設備投資額當中，因此該項數據也成為設備投資的先行指標。