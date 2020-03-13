面板大進擊 台灣顯示器面板市占率超越南韓

據市場研究公司 IHS Markit 於週四 (12 日) 發表的報告顯示，繼 2017 年被中國超越之後，南韓在全球電視面板市場中市占率再度被台灣所超越。

數據指出，三星顯示器和 LG Display 在 2019 年第四季分別生產了 6.65 億片 (市佔率 9%) 和 1.044 億片 (市佔率 14.3%) 的 OLED 和 LCD 電視顯示面板。南韓生產的面板在全球市場上中市占率為 23.3%，較上年同期的 31.6% 下跌了 8 個百分點。

群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 和夏普等台灣面板商的市佔率皆超過了南韓。特別是，群創在第四季生產了 1,172 萬片 (市占率 16%)，超過了 LG Display，並成長為全球第二大顯示器製造商。台灣生產的面板在整體市場中佔比達到 26%，僅次於中國。

中國在面板市場的占比於 2019 年首次超過 50%。中國廠商競爭性地提高了產量，例如全球第一大顯示器製造商京東方 (BOE)、華星光電 (China Star)、惠科 (HKC)、中電熊貓 (CEC Panda) 和彩虹光電 (CHOT)，使生產總數達到了 3,622 萬片，超過了南韓和台灣的總和。

針對中國和台灣的市占率持續擴大的趨勢，南韓顯示器產業官員表示：「現在這並不成問題。相反，它反映出三星顯示器和 LG Display 向下一代產品的平穩過渡。」

三星顯示器曾宣布計畫至 2025 年在 QD 顯示器上投資 13 兆韓元，加快技術開發的步伐。該公司也計劃在明年上半年開始量產大型 QD-OLED。據報導，該公司已將位於忠清南部的 L8-1 生產線改造成 QD 生產線，該生產線每年生產超過 500 萬片液晶電視面板 (基於 55 吋面板)。

LG Display 於去年終止了在南韓坡州市的第八代 LCD 工廠。該公司也計畫在今年暫停整個南韓的液晶電視面板生產。 LG Display 一位高管表示：「我們正計劃為其他高附加值產品生產 LCD 面板，例如顯示器、筆記型電腦和平板電腦。」

LG 有望在 2020 年第二季開始大幅提高新一代戰略產品之一大型 OLED 面板的生產。該公司位於中國廣州的 OLED 工廠計劃於 4 月份開始大規模生產 OLED 面板。目前廣州廠的生產力為每月 60,000 片，正式進入營運狀態後，LG Display 的 OLED 面板總產量有望達到每月 130,000 片，每年超過 600 萬片。

有顯示器市場專家表示，中國廠商需要投資 5 年以上的時間，才可能能趕上南韓廠商使用的新一代技術。