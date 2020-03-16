澳央行：準備購買公債 將推進一步救市政策措施

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊美國經濟，美聯準會 (Fed) 再度意外降息，下調利率 4 碼至 0%-0.25%，幾乎零利率，並啟動 7000 億美元的 QE 計畫。如今澳洲央行也表示，隨時準備購買公債，並將在週四宣布進一步的政策措施以支持經濟。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 週一 (16 日) 在一份聲明中指出：「澳洲央行準備在二級市場上購買澳洲政府公債，以支持市場的平穩運轉，這是澳洲金融體系的主要定價基準。」

此外，Lowe 也表示，澳洲央行和澳洲政府資金部門「在監視市場狀況和支持市場持續運轉方面保持密切聯繫」。澳洲央行也表示，將進行為期一個月和三個月的回購操作，直至另行通知，已保持澳洲金融市場的流動性。

週一早些時候，澳洲央行在日常貨幣市場操作中，透過一般回購協議向系統注入了 59 億澳幣 (合 36.4 億美元)，規模高於原先預估的 25 億澳幣，在上週五，澳洲央行也已經向金融系統注入資金，透過回購操作注入 88 億澳幣 (合 54 億美元)，遠高於預期的 34 億澳幣。

澳洲金融監管委員會 (CFR) 表示，將在本週晚些時候與主要銀行舉行會議，討論他們如何在這個充滿挑戰的時期內為家庭和企業提供支持。該委員會將強調持續提供信貸的重要性，特別是對小型企業而言。

武漢肺炎疫情持續在全球肆虐，當局擔心感染人數迅速飆升。澳洲總理在 15 日宣布，任何人入境澳洲後皆須自主隔離 14 天，澳洲也將關閉郵輪港口 30 天，外國郵輪不得停泊。目前澳洲確診病例數達 298 例，累計死亡 5 例。