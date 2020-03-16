新冠疫情高燒不退 新興亞股連三周慘遭提款

新冠肺炎疫情蔓延全球，引發全球股市大地震。美國聯準會今晨再度無預警降息 4 碼，造成美股道瓊期貨跌逾千點，今 (3/16) 日亞股也幾乎全面重挫。根據彭博統計外資資金流向，至 3 月 13 日，新興亞股連續三周全數失血，台灣與南韓仍為外資提款機，分別流出 52.5 億美元與 42.3 億美元。今年以來，新興亞股遭外資賣出金額累計 252.1 億美元。

聯準會突發大幅降息，引發市場疑慮，加上新冠肺炎疫情持續發威，市場恐慌情緒仍高，使得今日亞股慘遭修正，台股也摜破萬點關卡，收盤收在 9717.77 點，跌幅達 4.06%，失守萬點。三大法人合計賣超 374.01 億元，外資賣超 333.54 億元、投信賣超 0.47 億元、自營商賣超 40.0 億元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，新冠肺炎感染案例持續增加，加深市場恐慌情緒。美股上周出現恐慌式爆跌，觸發熔斷，美國總統川普 13 日宣布進入緊急狀態，並表示將釋出 500 億美元緊急資金對抗疫情後，激勵道瓊指數大漲 1985 點，打破史上最大漲幅。然疫情再尚未獲得控制前，對於經濟的影響仍不可小覷，預期台股區間震盪仍大。

美國聯準會於台灣時間周一 (16) 清晨緊急宣布降息四碼，顯見疫情對經濟的影響程度已經超乎想像。周俊宏提醒，受到疫情影響，消費相關的科技商品可能相對受到影響，例如 5G 手機，短線需求下修的風險較高。

他建議，長線上要持續關注疫情發展，若後續情況未獲改善，不排除以相對保守的策略因應。