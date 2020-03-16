PIMCO疾呼：各國政府需採取更多措施 來防止市場崩潰

《彭博社》報導，資產管理機構 PIMCO 警告表示，面對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的大流行，全球經濟衰退似乎越來越不可避免，需要採取更多措施來遏制危機。

PIMCO 的全球經濟顧問 Joachim Fels 表示：「世界各地的財政和貨幣政策制定者必須全力以赴，以防止當前看來不可避免的衰退演變成蕭條，從而防止金融市場從資金回徹轉向崩潰。」

美國聯準會 (Fed) 在週日採取行動，試圖從武漢肺炎疫情的影響中拯救美國經濟，無預警下調利率 4 碼至 0%-0.25%，幾乎零利率，並啟動 7000 億美元的 QE 計畫。儘管聯準會採取了行動，但週一亞洲風險資產下滑，突顯了決策者即使採取了重大行動，也仍面臨著應對市場動蕩的挑戰。

Fels 表示，因供應中斷和對服務需求中斷的全球經濟衰退似乎是「已成定局」，PIMCO 也呼籲各國採取除貨幣政策寬鬆之外更廣泛的政策措施，Fels 說道，需要更為龐大的財政對策來支持疫情影響的個人和企業，除了促進採取更具擴張性的財政政策外，中央銀行還必須確保信貸能夠繼續流向公司和家庭。

先前，《彭博社》對經濟學家做出的調查顯示，預計美國第二季經濟成長將幾乎呈現止步，經濟衰退的可能性已經大大提高。在 4 月至 6 月期間，預期經濟成長下滑至 0.1%。如今經濟在未來 12 個月內面臨衰退的可能性升至 45%，是自 2009 年 2 月經濟仍處於衰退時期以來的最大機率。

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